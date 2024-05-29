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社會 社會焦點 保障人權

換臉A片海撈1200萬！小玉判5年定讞「今報到入監」吐：壞路不要走

▲網紅小玉（朱玉宸）28日到新北檢報到發監執行。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲網紅小玉（朱玉宸）28日到新北檢報到發監執行。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

知名網紅小玉（朱玉宸）接單客製化女性變臉深偽A片海撈1200萬元，包括多位網紅、前立委高嘉瑜、立委黃捷都受害。新北地院認定共有119位被害人，將他判刑5年6月（得易科罰金），案經上訴二審，改判5年、1年8月（得易科罰金），最高法院9日定讞。小玉29日現身新北檢發監執行，表示希望大家以他為戒，壞路不要走。

回顧整起案件經過，新北檢方2020年底接獲多名被害人報案，百萬YouTuber網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌與莊姓助理合作，在推特（Twitter）、Telegram設立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，接單使用「深偽Deep Fake」AI技術合成換臉A片，被害人包括雞排妹、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉、前立委高嘉瑜、立委黃捷等人。

檢方於2022年3月偵結，認定共119人受害，依照《個人資料保護法》、加重誹謗、妨害風化等罪嫌，對小玉、莊姓助理2人提起公訴。

▲網紅小玉（朱玉宸）28日到新北檢報到發監執行。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地方法院審理時，小玉及莊姓助理認罪，法院依《個人資料法》非公務機關未於蒐集之特定目的必要範圍內利用個人資料、《刑法》販賣猥褻影像及加重誹謗等3項罪名，從重依《個資法》論處，將他判合併應執行有期徒刑5年6月，得易科罰金200萬5千元。

案經上訴高等法院，雖然小玉認罪並與部分被害人達成和解，但高院2023年12月28日仍加重刑度，不得易科罰金部分改判5年，得易科罰金部分1年8月；全案再上訴最高法院，9日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，小玉將發監執行。

小玉29日上午現身新北地檢署，他表示，「謝謝大家關心，請大家以我為戒，不要犯罪，因為不知道後面會付出什麼代價這樣，呼籲正在犯罪或是正在準備犯罪者，看到我現在的下場，真的不要去走這個路，壞路不要走。」

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