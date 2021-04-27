「台胞台企服務站」進駐廈門台協　可換發台胞證

▲廈門台協內的台胞台企服務站揭牌。（圖／新華社）

記者陳政錄／北京報導

作為大陸對台工作的重點省市，福建省廈門市27日啟用，首家設在台商協會內的「台胞台企服務站」，該站工作範圍包括，預約受理五年期「台灣居民往來大陸通行證（台胞證）」的申請和換發，等於不用再跑到出入境管理局，還能協助台灣人辦理居住證、在大陸定居等相關手續。

據大陸官媒《新華社》報導，該站是福建省內，首家設在台商協會內的台胞台企服務站，由廈門市公安局出入境管理局於27日正式啟用。

服務站工作內容包括，預約受理五年期台胞證的首次申請和到期換發；指導台灣居民辦理大陸定居的相關手續，並對申請材料進行初步審核；指導台灣居民在廈門辦理暫住登記和居住證。

除此之外，還能指導、協助台灣居民未辦理暫住登記、非法居留等相關案件處理；配合台商協會做好台胞台企管理服務工作；不定期駐點為台胞台企提供政策諮詢服務。同時，廈門出入境管理局的民警，也將通過預約方式，為申請人集中辦理相關業務。

廈門台商協會會長吳家瑩說，廈門一直著力打造台胞台企登陸第一家園「第一站」。 所以他說，台胞台企服務站的啟用，滿足了台灣民眾便捷高效服務的需求與期待，將進一步便利在廈門工作、生活，服務台資企業在廈門經營發展，提供良好的服務保障。

據大陸官方統計，廈門現常住約12萬名台灣人，廈門台商協會內有超過1000家會員企業。

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