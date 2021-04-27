中國軍事專家「嗆澳洲」管台灣問題：像趴在狼身上的狽

▲澳洲近日對台海問題表態，遭中國軍事專家狠嗆。圖為澳洲海軍巡防艦安札克號(HMAS Anzac)。（圖／ 翻攝自澳洲海軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍退役少將、軍事專家金一南針對澳洲對「台海問題」表態時表示，澳洲就像是趴在狼身上的狽，狼咬誰，它就跟著咬誰，狼吃誰的肉，它也上去吃誰的肉，澳洲只會扮演這樣的角色，根本不用在意，因為他們根本沒這麼強。

根據《衛星通訊社》報導，澳洲國防部長近日稱「不應低估」就台灣問題與中國產生衝突的可能性，「人們必須對這些活動持現實態度。整個地區的基地都在軍事化。顯然，台灣和中國大陸之間存在著大量的敵意。」

金一南對此表示，澳洲領土四面環海，跟任何國家都不接壤，不僅在陸地上不與其它國家接壤，海上相鄰的國家也很少，它在國土安全方面的壓力很小，但奇怪的是，澳洲幾乎參與了19世紀以來所有的軍事行動。像南非布爾戰爭、韓戰、越戰、波斯灣戰爭、阿富汗戰爭、伊拉克戰爭。

▲軍事專家金一南。（圖／翻攝自大陸網站）



金一南說，儘管澳洲的軍事力量沒有那麼強大，威脅沒有那麼大，但它特別愛管事，它就像狼狽為奸的狽一樣，經常趴在狼的身上，狼咬誰，它就跟著咬誰，狼吃誰的肉，它也上去吃誰的肉。澳洲喜歡扮演這樣的角色。

金一南直言，「我們可以明確地說，澳大利亞扮演這樣的角色，我們根本不用在意，它沒有那麼強，沒有那麼厲害，沒有那麼懸乎。我們根本不必在意它介不介入台灣問題。它如果執意要介入的話，只能對澳大利亞本身帶來更大的損害而已」。

中國外交部發言人汪文斌26日敦促澳洲恪守「一個中國原則」，並在台灣問題上謹言慎行。