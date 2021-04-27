台海緊張！英證實「女王號航艦」訪亞洲　停靠日韓並與10多國軍演

▲ 伊麗莎白女王號即將首次部署。（圖／翻攝自推特／@HMSQNLZ）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台海緊張逐漸提升，日本關切中國對台威脅之際，英國駐日大使館26日表示，英國皇家海軍伊麗莎白女王號航空母艦（HMS Queen Elizabeth）即將進行首次部署，率領艦隊通過亞洲水域，預計停靠日本及南韓港口，高調訪問的目的為加強東亞地區安全關係。

《路透社》26日報導，6萬5000噸的伊麗莎白女王號配載18架F-35B匿蹤戰機，將率驅逐艦、巡防艦及補給艦各二艘，航向東亞途中必須穿越有爭議的南海，也將停靠印度與新加坡。

英國於今年1月4日宣布，皇家海軍38年來建立的第一個航艦打擊群已具備初期作戰能力，即伊麗莎白女王號艦上的戰機、直升機及護航的艦隊皆可在接獲命令5天內部署完成。根據政府新聞稿，伊麗莎白女王號此行將與美國軍艦、荷蘭巡防艦一同和日本、澳洲、加拿大、紐西蘭、法國、阿聯酋、丹麥、希臘、義大利、土耳其、以色列、印度、阿曼及南韓部隊進行聯合演習。

另一方面，目前在亞洲海域的他國軍艦包括一艘法國兩棲突擊艦及二艘美國海軍航母，其中一艘雷根號（USS Ronald Reagan）母港為日本橫須賀海軍設施。日本做為華府的親密盟友，為美國在海外軍事力量最為集中的國家，包括軍艦、戰機及數千名海軍陸戰官兵。