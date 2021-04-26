美軍「B-1B轟炸機」離奇事故　發動機吸入平板電腦報廢

▲美軍一架B-1B轟炸機，因為吸入平板電腦，導致兩具發動機報廢。示意圖，非當事轟炸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國媒體最近曝光了一起造成「B-1B轟炸機」報廢的離奇事故，美軍首架部署在挪威的B-1B因為發動機吸入了平板電腦，導致兩具發動機都嚴重受損報廢，需要更換。

根據 美國網路媒體The Drive的軍事專欄「戰區」（The War Zone）報導， 美軍B-1B轟炸機在今年初歷史性的部署在挪威，然而卻發生了嚴重的發動機損壞事故，一台平板電腦被吸入發動機，這起事件與部署在德州戴斯空軍基地（Dyess AFB）的美國空軍第7轟炸機聯隊有關，一名維護中隊指揮官被解職。

報導稱，美國空軍第7轟炸機聯隊在4月16日的一份聲明中證實了這起事故，事發地是在挪威。今年2月，美國空軍曾將4架B-1B戰略轟炸機部署到了挪威的奧蘭多空軍基地，在3月完成所有部署動作。

美國空軍第7轟炸機聯隊發言人表示，在最近一次部署到挪威的行動中，一架B-1B轟炸機確實出現了發動機損壞事故，但該事故仍在調查之中，「我們無法提供進一步的資訊，戴斯空軍基地的一名指揮官因部隊領導對他的領導能力喪失信心而將他解職」。

報導稱，之前有消息人士向戰區透露，事故發生時，一台平板電腦被吸入到了轟炸機的發動機中，造成嚴重損壞，導致轟炸機必須更換一側的兩具發動機。

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