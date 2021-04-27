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12架無人機賣460億！　陸媒：澳洲被美國「割韭菜」

▲MQ-9B SeaGuardian,海上衛士無人機。（圖／ General Atomics）

▲美國賣給澳洲12架MQ-9B無人機，就要價16.5億美元。（圖／ General Atomics，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國國務院批准向澳洲出售12架MQ-9B無人機，這筆交易總價值估計約16.51億美元（ 約新台幣460億），日前在美國國防安全合作局（DSCA）網站發布的公告中，詳細列出了將要賣給澳洲的有關裝備清單，除了無人機，還有大量各種感測器、雷達、通訊、加密、控制等設備系統，訓練裝備與模擬器，以及各種售後服務，零零總總的項目累積起來，就高達16 .5億美元的天價。對此大陸官媒《環球時報》報導指出，「看美國怎麼割澳洲韭菜」。

DSCA 網站公布的內容，除了12架 MQ-9B無人機本體之外還有其他39個項目，重要的部分包括，15部雷神公司的多光譜瞄準系統-D（MTS-D）EO / IR傳感器、16部具有地面移動目標指示器的Lynx AN/APY-8合成孔徑雷達、15套RIOTM通信情報系統、36部嵌入式全球定位系統/慣性導航系統（EGI）、 「內華達山脈」電子情報系統、「地獄火」訓練彈及飛彈外掛架套件與集成裝置、M-299「地獄火」飛彈軌道發射器、人員培訓和培訓設備、美國政府和承包商工程、技術和後勤支持服務。

▲MQ-9B SeaGuardian,海上衛士無人機。（圖／ General Atomics）

美國國防安全合作局還羅列出提供相關裝備的通用原子、洛克希德·馬丁、雷神等一系列軍工企業的名稱。

介紹指出，MQ-9B一次飛行任務在空中滯留時間達40小時，將為澳洲提供情報、監視和偵察（ISR），定位潛艦，以及對地和對水面目標進行打擊等能力。

據介紹，綜合計算下來，澳洲購買這12架武裝無人機的代價著實不菲。當然現在這只是美國單方面批准的協議項目，後面還有個具體落實為合約金額的過程。

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