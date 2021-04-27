買不到剝皮辣椒！他暴走鬧店「還咬傷警察」　下秒被噴辣椒水制伏

記者蕭可正、林昱萱／花蓮報導

花蓮知名「花崗山剝皮辣椒」是當地相當夯的產品，但日前一名68歲的劉姓男子竟僅因買不到辣椒、3天內連4度換貨被拒，就當場失控大鬧店家，而警方到場後，該名男子甚至還衝撞、咬警察，被警方當場用辣椒水壓制，並將其依妨害公務罪嫌送辦，而劉男大鬧過後，竟又於27日上午前往辣椒店鬧事，行徑相當誇張。

▲花蓮男買不到辣椒大鬧。（圖／記者蕭可正攝）

據了解，劉男欲幫親友購買10罐剝皮辣椒，但因為辣椒數量有限，因此每人每次僅能購買一瓶，劉男一天內分3次購買，但只成功買到兩罐，而第二天他又前往購買時，由於剝皮辣椒實在太過熱銷而缺貨，劉男無功而返後，第三日又到了店內表明想購買辣椒，但由於辣椒仍在缺貨，因此劉男改口聲稱想要拿舊貨換新貨。

對於劉男的要求，店家立即拒絕，怎料，劉男卻當場大發脾氣，甚至在店內大聲鬧事，讓店家在無奈之下僅能報警處理。誇張的是，警方獲報抵達現場後，劉男竟然還企圖騎車衝撞警察，掙扎過程中還咬傷男警的手背，最終被警方用辣椒水制伏。此外，劉男鬧事過後，竟又於27日上午前往該店鬧事，讓警方也無奈感嘆，這名男子是分局的常客。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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