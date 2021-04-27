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社會 社會焦點 保障人權

丈夫軟爛不工作…41歲美熟女「開雙腿」求生！痛苦8個月淚賺240萬

▲▼美熟女。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲美熟女為了孩子以及自己的生計，保養得宜的肉體都豁出去了。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一名丈夫軟爛不去工作，妻子忍無可忍離婚，並獨力扶養孩子，由於沒有一技之長，只能從事臨時工，生活非常清苦，直到去年，外型出眾的她含淚決定「打開雙腿」接客，平均每天約有5人「光顧」她的身體，8個月賺進約240萬，儘管每次接客都覺得噁心，但為了孩子，她決定忍。

據了解，41歲王姓女子雖有年紀但保養得宜，去年8月，為了孩子與自己的生計，她決定下海賣淫並在網路上PO出攬客資訊，當初擔心生意會不好，因此全套的性服務僅需2千元，後來被老司機發現她的美與超高CP值，開始留言推廣，因此生意相當穩定，每天至少有4到5名尋芳客上門。

▲▼美熟女。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲美熟女每天要忍受不同男人光顧她的身體。（圖／記者陳雕文翻攝）

王女曾在去年10月被警方抓過並開罰，但能快速改善生活的錢，她怎可能輕易放棄，因此持續接客。從去年8月到今年3月底，若以每天接客5人，每次性交易2千元來算，王女8個月下來可賺240萬元。

雖然收入可觀，但王女早已厭倦被不同男子進入身體，還要假裝很嗨、高潮的樣子，近期萌生退意，沒想到永和警方喬裝男客上門，確定好價格與服務資訊後，出示證件並再次將她逮捕，全案依社會秩序維護法裁罰，另警方會再朔源追查是否另有幕後負責人。

▼現場的衛生紙、不織布以及潤滑劑等。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼美熟女。（圖／記者陳雕文翻攝）

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