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高薪妹月花10萬崩潰！乖男友賺20K求養一輩子：我的命格不用努力

▲情侶,牽手,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲男友習慣性讓她付錢，還自稱是「不需要努力，可以給女人養」的命格，讓原PO日益反感...（示意圖／取自Pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友發文求助，稱她月入20萬元、男友月入2萬，起初2人都是AA制，但3個月後男友開始喊沒錢，到後來索性「不想努力了」，不僅吃喝玩樂都習慣性由她買單，連逛百貨公司時都會常常嬌喊「寶貝，妳要買給我嗎」，讓她聽了很反感，忍不住請益廣大網友「我該撐下去嗎？」

原PO在臉書粉專「靠北女友」匿名求助，2人交往前、剛在一起時都是AA制，但過不了3個月，男友開始藉口沒錢吃飯，向她借錢。由於男友月薪只有2萬多元，她月入有20萬，所以她查證屬實後，還是心軟付了幾次吃飯錢，不料後來逐漸演變成「每次都付錢」。

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她抱怨，每次出去玩，無論吃喝玩樂都是她付錢，但男友總是一副理所當然的樣子，「都自動自發從我的包拿出我的錢包付錢，好像習慣成自然，而我偶爾要求他付，也只是200塊錢的飯，他總說付不出來...」

原PO說，男友平時工作賺的錢都用在自己身上，但出去玩、買衣服、繳費都是用她的錢，每天過爽爽，不僅時常吹噓自己條件很好，還稱自己的命格是「不需要努力，可以給女人養」的命。

她不禁想問，「請問這個是真愛嗎？我常不懂他在想什麼，他表現出一副很愛我的樣子，也不曾出軌，卻常常跟我說不想努力了，想給女人養一輩子，連逛百貨公司看到喜歡的東西第一句話都是『寶貝妳要買給我嗎』或是『老婆買給我』，我聽了真的很反感、很厭世。」

原PO進一步解釋，男友很溫柔很聽話，事事都順著她，偏偏她也不是脾氣多差的人，加上兩人一個月動輒花費10萬元，她雖心疼但也還承受得起，「請問扣掉性別刻板印象的話，我們這種關係真的是對的嗎？我真的不清楚該不該再撐下去。」

▲金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／記者張一中攝）

▲關於情侶如何分攤花費，常常是衝突的導火線。（圖／資料照）

許多網友看完紛紛留言，「這不像月領20萬的人會問的問題」、「年紀要講出來啊，是不是小鮮肉」、「這種的妳去牛郎店找都比較便宜」、「這樣的男人都可以有女朋友？這世界是怎麼了？」、「妳提早當媽了」、「照妳敘述來看，他是在吃妳軟飯阿，感情有互相？不就是富婆跟小狼狗的包養方式嗎？」

還有人歪樓笑說，「寶貝，還缺男友嗎」、「算命的可能有跟他說過，他腸胃不好，只能吃軟飯」、「性別交換，答案會不會不一樣」、「嗨，要不要考慮換交女友？我很乖也很聽話」、「抱歉，我比較好奇什麼工作月入20萬」、「雖然他吃軟飯，但他肯定有個地方很硬...」

不過，也有人真心建議，「感情誰付出多少都沒錯，但妳讓他上進心消失才是最可怕的」、「女人養男人其實沒問題，只要他真心愛妳，並能做好家庭煮夫的責任，那就只是傳統男女角色互調，但妳對這段關係反感，這才是問題所在！」

 
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