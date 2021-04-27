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鋒面明晚快閃炸雨「今年以來結構最好」　這波全台雨最強時間曝

▲▼瑪莉亞颱風,路人,行人,傘吹飛,大雨,颱風天。（圖／記者季相儒攝）

▲明晚鋒面快閃襲台再加上東北風稍增強，全台都有下雨機會。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

明晚鋒面快閃襲台再加上東北風稍增強，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也都不定時有陣雨，以明晚到周四清晨降雨最明顯，北部有局部較大雨勢機率。

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天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，周四將通過台灣的鋒面，預計是今年以來結構最好的春雨冷鋒，預報顯示鋒面上有對流雲系發展移入中部以北的機會，中北部局部地區將有較大雨勢。而南部也會有短暫雨，山區若配合熱力作用水庫可望再小有進帳。周三台灣位於鋒前不穩定帶內，北台灣偶有短暫雨，午後山區是否有明顯熱對流發展亦值得期待。

氣象預報員林定宜表示，明天白天鋒面逐漸接近，水氣增多，天氣不穩定，北部、東北部有短暫雨，中部、東部及東南部局部短暫雨，午後在南部山區也可能有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周三晚到周四鋒面快閃，北部有出現局部較大雨勢機率。（圖／中央氣象局）

明晚到周四鋒面通過、東北風稍增強，其中，明晚到周四清晨降雨最明顯，中部以北、東北部會有短暫陣雨或雷雨，北台灣可能有局部較大雨勢機率，花東、南部山區有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨。

氣象局說，這波鋒面系統屬於移動性鋒面，雖然全台都有機會下雨，主要以北台灣為主，越往南雨越少，且降雨也不會持續太久。雖然多少能稍微補一下水庫進帳，但要徹底解決缺水危機，當然不可能只憑這一波，還是要撐到梅雨季。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人。（圖／記者李毓康攝）

▲這波鋒面系統屬於移動性鋒面，雖然全台都有機會下雨，主要以北台灣為主，越往南雨越少。（圖／記者李毓康攝）

周五鋒面離開後各地轉乾，雨區僅剩花東、南部地區有局部短暫雨，午後各山區有零星短暫陣雨。之後一直到下周二各地都是晴到多雲天氣，僅花東有零星短暫雨。

至於氣溫方面，明天各地低溫20-22度，北部、東半部高溫26-27度，中南部則為29-31度；周五後，各地高溫上看30度以上。

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