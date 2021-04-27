鋒面接力時間曝「中部應該很期待這波」　周四全台有雨

▲周四鋒面通過，全台都有降雨機率。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

周四全台有雨！天氣風險公司總經理彭啟明表示，近期開始一周可能就有一道鋒面接近，周三下半天鋒面接近，周四全台有雨勢，以中部以北為主，中部應該很期待這波降雨，可能有機會一點點紓解旱象；另外，下一波鋒面可能在下周三、下周四。

氣象局今天（27日）清晨持續發布「長浪即時訊息」，東部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區易有長浪發生，3時台東已觀測到1.6公尺的浪高，請注意。

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氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣較穩定，各地雲量偏多，東半部和南部有零星短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；西半部高溫27至30度，東半部25至27度。

趙竑說，鋒面周三接近，各地整體雲量偏多，北部、東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雨；周四鋒面通過、水氣最多，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部、零星短暫陣雨或雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



趙竑表示，周五鋒面通過、水氣轉乾，北部、東北部有點偏涼，雨區主要是東半部、南部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，山區午後有零星短暫雨；周六到下周一僅東部、東南部有零星短暫雨，其他地區晴到多雲。

趙竑提醒，今、周三金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今東部及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區易有長浪發生，請注意。

彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，近期開始一周可能就有一道鋒面接近，不過鋒面似乎到了台灣就有點弱了，周三下半天鋒面接近，周四全台有雨勢，以中部以北為主，南部也有點降雨；中部應該很期待這波降雨，可能有機會一點點紓解旱象，但離完全解除旱象還有一段距離，通常要下200、300毫米以上才能解除。

彭啟明說，下一波鋒面可能在下周三、下周四，不過離現在還很久，春天鋒面只能3、4天看一次，變動時間滿快的。