「滯留鋒面」周三接近！24小時快速變天　最新降雨熱區曝光

▲周三鋒面接近變天。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

周四變天24小時！天氣風險公司總經理彭啟明今天（26日）表示，周三下半天開始另外一道滯留鋒面接近，周四鋒面影響台灣，這波結構略好一些，目前最新預測可能以中部以北是主要降雨熱區；鋒面移動速度很快，周五開始將顯著轉晴回溫。他也說，近期到5月中之前，可能一周有一波鋒面。

彭啟明在臉書提到，鋒面25日通過，總算在台灣西半部各地都有些雨勢，例如最缺水的苗栗及台中最多將近20毫米，台南最多在東山區超過50毫米，屏東的瑪家50毫米，東半部則是水氣多，持續有雨勢發生。

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彭啟明指出，雖然這是杯水車薪，以苗栗的鯉魚潭水庫來看，還是日不敷出，但總算可以潤濕土地，至少給農作物一點喘息的機會；周一到周二是一個短暫空檔，仍是東北風，東半部水氣略多偶陣雨，中南部山區仍有局部午後雷陣雨機會，但比這兩天相較略少一些，分布仍比較零星。

彭啟明提醒，周三下半天開始，另外一道滯留鋒面接近，周四鋒面影響台灣，這波結構略好一些，預期也有雨勢，不過預測上持續在調整，目前最新預測可能以中部以北是主要降雨熱區，還是可能會有些調整變化的空間。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，這波鋒面移動速度很快，周五開始將顯著轉晴回溫，預期會有幾天晴朗穩定的天氣；下周仍有波鋒面接近，近期到5月中之前，可能一周有一波鋒面，但這幾波的鋒面勢力都不算強，也還不算是典型的梅雨鋒面，但西南季風的確有在逐步發展的趨勢。

彭啟明指出，這一周南部開始有些顯著的午後熱對流發展，如果有鋒面接近，水氣略多，發展就更旺盛一些，不過都以侷限在山區或靠山區，閃電對流並不是太旺盛，雨勢還不算太強，也較為局部性；但這總算啟動典型4月的降雨，和往年相比顯著慢了將近2、3周。

彭啟明分析，展望未來，趨勢上有逐步會加大增強的趨勢，慢慢進入梅雨期前的略不穩定天氣，但台灣還是需要顯著的一波結構較好的梅雨鋒面滯留，才能夠減緩目前的旱象；目前仍是以5月下旬為主要方向，但量有多少仍有待觀察，估計仍以略偏少的機會較高，但至少不會再讓乾旱更惡化下去，還是提醒您要大力節約用水。

氣象局預報員劉沛滕受訪分析，周三鋒面接近，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有雷陣雨；周四是水氣相對較多的一天，鋒面通過帶來滿明顯降雨，其中以北部最明顯，中部、花蓮、台東和東半部也有些降雨，南部山區有午後雷陣雨，至於南部平地降雨機率較低。

劉沛滕表示，由於鋒面移動速度較快，降雨不到一天就快速結束，且南部雨區沒這次華南雲雨區來得廣；鋒面通過後，較乾的東北風增強，北部氣溫稍下降；周五之後水氣減少，剩東半部零星降雨。