一張圖秒懂雨有沒有下在水庫　「台南很精準！中部多加油」

▲24日、25日總累積雨量大公開。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

周末許多地方都降雨，不少人關心水庫是否有進帳。對此，民間氣象愛好就製作一張圖，讓民眾快速了解。氣象局則表示，周四鋒面通過，全台都有雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，24日、25日總累積雨量大公開，這兩天華南雲雨帶究竟下了多少雨呢？有下對地方嗎？小編將總雨量圖套疊了各水庫的集水區，直接看圖吧！台南下得很精準，中部就要多加油了。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，下一波鋒面預計周三報到，目前來看全台灣都會下雨，而且有望帶來一波較大雨勢，但還是等下了之後再說吧。

中央氣象局預報員趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，鋒面周三接近，各地整體雲量偏多，北部、東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有局部短暫雨；周四鋒面通過、水氣最多，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部、零星短暫陣雨或雷雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

