最新梅雨預測時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家、全台唯一災害預報士賈新興持續追蹤今年梅雨，他表示，最近模式的趨勢大致底定，有利梅雨建立的環境在5/21-6/1有一波。天氣風險公司總經理彭啟明則說，關鍵5月中下旬的梅雨鋒面何時報到，目前在趨勢上已經有看到西南季風在醞釀發展的趨勢。

▲賈新興分享最新有利梅雨建立的環境指標。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

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賈新興26日在臉書說，6月的環境相對不利梅雨建立，雖6/10-6/11有一小波，這波要再觀察；至於短期的預測顯示，5/4-5/5於福建北部似乎有鋒面建立的跡象，會不會南下影響台灣，成為今年梅雨季開始的第一波，需要觀察太平洋高壓的強度，太強則鋒面下不來，從指標來看，5/6鋒面的位置似乎偏北，太平洋高壓略勝一籌。

賈新興指出，這幾天下了些雨，大家很開心，但還是無法真正解渴，4/29-30也有一波，系統過得快，主要降雨在苗栗以北，仍舊要不分南北努力省水、用力節水。有網友開心直呼，「這雨...等很久了」；賈回「Yes」。

▼外界期待今年梅雨來解渴。（圖／資料照／記者邱顯燁攝）

彭啟明則在臉書說，關鍵5月中下旬的梅雨鋒面何時報到，目前在趨勢上已經有看到西南季風在醞釀發展的趨勢，但這仍要看整體大環境，是否在東亞有合適的滯留鋒面發展環境；縱使如果發展，也還要看鋒面位置是否在台灣上空還是略偏北，持續時間與降雨量。

彭啟明分析，目前最新的預測顯示，鋒面位置仍略偏北的機會較高，似乎不是很顯著停留在台灣上空，當然這還有一定程度的變動空間，但也請您務必要節約用水，做好最壞的風險控管情境準備。