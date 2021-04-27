台灣民意基金會／蔡英文支持度54%　蘇貞昌施政滿意度不減反增

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會27日公布最新民調，總統蔡英文的聲望居高不下，仍獲54%支持；而行政院長蘇貞昌的施政表現，也獲54%滿意，甚至比1月份時，提升了1.3個百分點。

根據民調結果，蔡英文的聲望高達5成4，有16.7%非常贊同她處理國家大事的方式，有37.7%還算贊同，16.3%不太贊同，13.6%一點也不贊同，有15.8%沒有意見。

台灣民意基金會表示，在20歲以上的台灣成年人中，有5成4的人基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，3成不贊同，而贊同的人比不贊同的人多了24個百分點。顯示蔡英文第二任期上任近一年，聲望依然居高不下，國家領導方式獲明顯過半成年人的肯定和支持。

▼總統蔡英文支持度維持在5成以上。（圖／記者陶本和攝）



此外，蘇貞昌的施政滿意度方面，支持度也高達5成4，其中有15.7%非常滿意、37.9%還算滿意、20.1%不太滿意、15.6%一點也不滿意，也有10.7%沒意見。

台灣民意基金會表示，20歲以上台灣成年人中，約5成4民眾基本上滿意蘇貞昌的整體施政表現，3成6不滿意，其中滿意的比不滿意的多了18個百分點。

特別的是，蘇貞昌的整體施政表現，滿意度還比三個月前提升了1.3個百分點，不滿意的人減少6個百分點，這一來一往，讓他的滿意度比不滿意度多了18個百分點。

台灣民意基金會表示，經歷過去不平靜的一個月，蘇貞昌個人整體民意支持度比三個月前略有好轉；換言之，經歷太魯閣號重大傷亡事故後的蘇貞昌，民意支持度並沒有大的變化。

▼蘇貞昌的施政滿意度也維持在5成，甚至比3個月前要提升。（圖／記者陶本和攝）

