因應少子女化經費增至850億　蘇貞昌：擬擴大不孕補助對象

▲蘇貞昌主持行政院性別平等會第23次委員會議。（圖／行政院提供）



記者黃巈禾／台北報導

台灣去年首度呈現人口負成長，美國中央情報局（CIA）日前更公布台灣生育率是全球最後一名。行政院長蘇貞昌26日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」時表示，因應少子女化，112年經費增至850億元，並持續擴充公托公幼等據點，此外，研議擴大不孕症診療補助對象。

總統蔡英文上任後，因應少子女化，經費從105年150億元到今年（110年）增為550億元，後年（112年）增至850億元。學者參考南韓政府砸預算搶救少子危機、卻沒見到生育率提升為例，指出國內困境為各部會有各自的因應方案，但資源卻沒整合。

蘇貞昌26日主持「行政院性別平等會第23次委員會議」，關於少子女化的議題，針對各方面的措施進行評估與精進，以產檢補助次數為例，民國84年健保開辦至今，長達26年未做調整。蘇貞昌指示衛福部與主計總處盤整，於兩週內就提高產檢補助次數丶增加項目，以及擴大不孕症夫妻診療的補助對象等相關因應少子女化的對策，提出具體可行的政策規劃，藉此建構安心懷孕、友善生養的環境；此外，有關育兒留職停薪、彈性工作等制度，也請相關部會參考國外經驗，朝放寬的方向評估研議，政府會持續精進性平發展，讓國家更美麗。



蘇貞昌表示，少子女化問題不容慢慢研究，要立刻拿出辦法來，因應少子女化，112年經費將增加到850億元，政府減稅（學齡前幼兒扣除額增加超過四倍）、增加公托準公托等據點、降低學費，提高育兒津貼（明年8月將提高到每月5千元），政府是以務實的態度，持續努力提出立即可行的具體措施，以因應少子女化議題。



蘇貞昌強調，從「國家沒有孩子就沒有未來」的角度看，政府要拿出態度與辦法，預算經費的問題就用國家的力量來幫忙，過去在性平會議針對彈性工作的裁示也有些許的進展，像有未滿3歲子女的女性勞工申請調整工作時間，已從2018年12％提高至現今25.5％，已請勞動部、主計總處、人事總處等相關部會共同協力，把大家的意見及相關問題臚列出來，一次解決。