中捷通車蔡英文、馬英九同台　2張照片就知盧秀燕超貼心

▲蔡英文、馬英九站在盧秀燕左右邊。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）



政治中心／綜合報導

台中捷運25日舉行通車典禮，前總統馬英九、總統蔡英文難得同台，值得一提的是，不論座位、台上，台中市長盧秀燕都巧妙安排讓蔡英文、馬英九在她的左右邊，算是貼心安排。

蔡英文致詞時除了感謝參與中捷興建、營運的夥伴，讓台中的發展進入捷運時代，並連提4次「中央地方合作」，期許中央地方同心協力，一起為城市發展帶來更多契機。

▲座位上，盧秀燕也巧妙安排讓蔡英文、馬英九坐在她左右。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）



蔡英文表示，台中捷運從規劃到施工，經過台中市前市長胡志強、林佳龍、以及現任市長盧秀燕三位市長的付出，這次綠線通車，中央也投注相當的預算支持，這個經驗再一次證明，只要中央和地方能夠合作，就能把事情做好，未來綠線延伸到大坑和彰化，還有藍線的興建，中央也會透過前瞻基礎建設的特別預算，來支持台中捷運。

蔡英文強調，台灣是一個共同體，我們能夠克服各種挑戰，是因為團結一致，中央地方可以合作、不同城市之間也願意互相幫忙，就像去年到現在，台灣正面臨百年以來最嚴峻的乾旱，而且中部地區首當其衝，在台中這裡，國軍的水車進駐協助送水，中油鑿井工程團隊也幫忙鑿水井，盧秀燕很關心抗旱水井進度，也表達「願意全力配合中央」，這就是中央地方齊心應變最佳的案例。

▲台中捷運25日正式通車。（圖／翻攝自Facebook／盧秀燕）



這場活動藍綠白政治人物世紀同台，除了蔡英文、馬英九、盧秀燕外，行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、台北市長柯文哲、前台中市長胡志強、前台北市長郝龍斌、交通部次長陳彥伯，以及立法委員江啟臣、何欣純、張廖萬堅、莊競程、黃國書、高虹安、楊瓊瓔、陳柏惟等都出席。