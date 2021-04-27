馬英九7年前封存核四…今支持重啟　蔡英文：台灣不能再走回頭路

▲蔡英文剛上任時就宣示，實現2025非核家園計畫。（圖／民進黨提供）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文27日表示，7年前的今天，在反核民意高漲下，前總統馬英九做出核四封存的決定，很遺憾的，7年後馬英九改變立場，支持核四重啟，當年同意封存核四的國民黨，現在有些人支持核四，有些人不敢表態，而這7年來，她的立場始終如一，台灣要走向非核家園，更要務實推動能源轉型。

蔡英文在臉書指出，不只有堅定的立場，更從2016年開始，全力推動「展綠、增氣、減煤、非核」的能源轉型策略，除了太陽光電裝置容量增加5.6倍、第一個離岸風場開始商轉，低碳的燃氣發電增加，也會更有餘裕減少燃煤；至於核四，當年東拼西湊的機組，在安全上有巨大的疑慮，不應該運轉，而且，核廢料的處理至今難以解決，不應該運轉核四、製造更多核廢料。

蔡英文提到，2016年，她接下電力高度緊張的局面，剛上任不久，就面對備轉容量率只有1.64%的挑戰，這幾年來，執政團隊同仁從最低點開始努力提升，備轉容量率回升到超過10%，能夠支撐台灣經濟發展的需求。

蔡英文強調，執政就要滿5年，負責任的執政者，不會把難題留給下一代，台灣不能再走回頭路，重啟核四並不可行，8月的核四公投，政府會和民間夥伴站在同一陣線，積極說明，也希望大家可以跟他們攜手，為能源轉型的目標繼續努力。