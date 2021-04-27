網聊認識少女！已婚男約出來後忍不住「車上出手」　下場慘曝

▲王男對未成年的小桃出手，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台南報導

一名王姓男子日前在交友聊天軟體上，認識一名未滿16歲的少女「小桃」（化名），他在明知對方未成年的情況下，仍伸手撫摸對方的胸部、下體，誇張的行徑曝光後，台南地院依法判其4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，王男日前透過聊天軟體結識少女小桃，兩人聊天聊得越來越投機，因此相約在某廣場的空地見面，怎料，他卻在知道對方性能力、判斷能力尚未成熟的情況下，基於對14歲以上未滿16歲女子為猥褻行為之犯意，於不違反小桃意願的情況下，在車子內隔著衣服、褲子撫摸小桃的胸部、下體。

更誇張的是，在做這件事的當下，王男已是已婚人士，但他卻仍是利用小桃年紀尚幼，身體、心智尚未成熟、思慮不周等情況，做出逾越分際的行為。對此，法官認為，王男未能克制己身私慾，對小桃做出猥褻行為，對於對方的身心健康、人格發展均有影響，且王男先前也有妨害性自主案件被判刑，卻仍未能記取教訓，所為實有不該。

法官念及，王男犯案後坦承犯行，犯後態度尚可，且已經與小桃的父母達成調解，獲得家屬原諒，審酌其婚姻狀況、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為猥褻罪，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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