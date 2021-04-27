王國材升任部長後首探病！令台鐵在傷患家中「裝爬梯機」

▲王國材探望傷患。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，目前仍有10人正在住院中。交通部長王國材今日至醫院探視傷患，除協助傷患住院事宜，也將協助出院期間各項生活所需，另外針對出院後行動不便的傷患，將協助於其家中裝設爬梯機等。

交通部成立權益保障關懷督導小組與台鐵進行專案處理，王國材指示交通部及臺鐵局應加速妥善辦理，臺鐵局已規劃5月初分區就近與家屬們就後續補賠償作業事宜進行懇談説明。

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王國材今日上午 11 時在臺鐵局馮副局長、慈濟醫院院長及副院長陪同下，先前往位於新店的「台北慈濟醫院」探視傷患張小姐，再轉往桃園「敏盛醫院」探視林姓受傷旅客一家三口。

▲王國材下令台鐵全面協助傷患。（圖／交通部）

由於張小姐的先生在本次事故中不幸罹難，王國材除詢問目前傷勢恢復狀況外，亦表達關心及慰問之意，同時指示臺鐵局關懷員仍應持續照顧張小姐住院及出院期間各項生活所需。

隨後王國材轉往桃園「敏盛醫院」，探望傷患林先生一家三口，除表達關心及慰問之外，亦聽取林先生所提出院後仍會有行動不便的問題，希望能在家中裝設爬梯機需求，王也指示台鐵局全力協助。

目前仍在住院旅客人數有10人，包括花蓮慈濟醫院3人、門諾醫院1人、國軍花蓮醫院1人、臺東部立醫院有1人、桃園敏盛醫院有3人、台北新店慈濟醫院1人。