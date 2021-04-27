侯友宜緊盯台鐵邊坡施工進度　下令交通局鎖定新北轄內4處





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市長侯友宜27日召開道安會報，針對邊坡安全及自來水管頻傳破管問題，侯友宜呼籲台鐵及台水公司與市府建立完善對口機制，以免發生意外卻反應不及，並呼籲台鐵務必盡速將平交道障礙物偵測系統及邊坡預警系統設置完畢，應優先施作最危險區段。



台鐵於會中報告指出，新北市轄內邊坡改善工程及預警系統，在「鐵路行車安全改善6年計畫」中，僅山佳工區位於新北市轄內，現已完成地錨內視鏡檢查、水泥灌漿等作業，待後續地錨錨頭更新完成後，山佳工區即可完工，以及目前新北轄內邊坡預警系統進入細部設計階段，預計110年完成10處，111年完成15處。

針對台鐵204件臨軌工程全面停工，侯友宜表示，台鐵須重視停工期間的維安問題，務必將新北轄內4處邊坡施工時間及相關訊息通報交通局，交通局及區公所會隨時派員前往現地了解狀況，台鐵務必盡速將平交道障礙物偵測系統及邊坡預警系統設置完畢，並應優先施作最危險區段，才能保障軌道安全。



另外，台水在今年會議上也針對「新北市自來水管線破管及汰換管線」進行專案報告，侯友宜聽取報告後表示，雖數據顯示新北漏水率為8.05%，但他卻時常接獲EOC（新北市緊急應變中心）通報漏水情形，台水公司應正視管線漏水問題，漏水不僅造成民眾用水不便及交通問題，若情況嚴重則可能造成地層下陷，攸關民眾生命安全，不容輕忽。