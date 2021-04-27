可即時規避魚雷！　075海南艦秀航母同款「海上攤煎餅」操作

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦進行海上「攤煎餅」最小半徑轉彎訓練。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍三款主戰艦艇23日同時集中交接入列，其中，075兩棲攻擊艦海南艦外界被視為「奪島關鍵」，格外引人注目。大陸《央視》也罕見公開海南艦海上訓練畫面，其中一段是海南艦在行駛中急轉彎，秀出跟大陸國產航母山東艦「攤煎餅」極為相似的操作。

▲大陸國產航母山東艦進行機動轉彎操作。（圖／翻攝央視）

《東方網》報導，這種海上「攤煎餅」航行，被稱為最小半徑急轉彎，往往在尋找風向放飛艦載機、規避攻擊、回歸編隊或尋找風向回收艦載機等時機做出。解放軍海軍此前也先後公開過航母遼寧艦及山東艦在海上訓練時，做出的最小半徑急轉彎畫面。

對於大型軍艦需進行「攤煎餅」式高速急轉彎訓練，大陸軍事專家曹衛東表示，航母在高速航行時，如遇敵人魚雷來襲，特別是從橫向或尾流方向來襲擊的時候，航母進行急轉彎的規避，就可以使魚雷從艦艏方向或艦舷的方向飛馳而過，及時規避。

其次，當兩艘艦艇如果要發生意外碰撞時，急轉彎也可進行有效的避讓，避免事故的發生。曹衛東指出，「這種快速航行、行駛中急轉彎的訓練，是一種軍事上的需要，是一種實戰化訓練的需要，此外，航母適時地轉彎，就可以讓艦載機迎風進行起降，為艦載機創造了有利的起降條件。」

▲075兩棲攻擊艦海南艦滿載8架艦載直升機進行升降訓練。（圖／翻攝央視）

據悉，海上大角度機動操作是航母海試的規定動作，中外海軍大型艦艇都會進行類似的訓練和測試。被稱為「小航母」的075型兩棲攻擊艦海南艦進行這種高難度的訓練，也有解放軍展示075型兩棲攻擊艦性能的意圖。

▲解放軍海軍075兩棲攻擊艦海南艦與氣墊登陸艇進行協同作戰訓練。（圖／翻攝央視）

除海上「攤煎餅」，央視節目還公開海南艦實戰化訓練的畫面。包括甲板上停滿直升機，進行艦上起降訓練及海南艦與氣墊登陸艇、兩棲突擊車進行協同演訓。