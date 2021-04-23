號稱比美下代隱轟更大載彈量　飛龍-2無人機「模糊」亮相

▲大陸無人隱身轟炸機「飛龍-2」首架原型機下線 。（圖／翻攝自中國飛龍官方微信公眾號，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸宣布自製的無人隱身轟炸機「飛龍-2」首架原型機於近日下線，同時官方也釋出幾張機身模糊、機身外打滿馬賽克的照片。陸方聲稱，該機在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱身性能等方面，都與美國在研的B-21「突襲者」隱身轟炸機接近，甚至有信心比其更早完成首飛。

據中國中天飛龍（西安）智能科技有限責任公司（簡稱中天飛龍）官方微信公眾號介紹，飛龍-2採用飛翼無尾布局、背負式進氣道和內埋彈艙設計，消除了雷達波強反射機理。全機複合材料用量達到90%以上，並在蒙皮表面敷設新型雷達吸波材料，進一步降低雷達回波強度。發動機噴管採用二維固定噴管，並通過引射噴流冷卻，大幅度降低紅外輻射強度。

飛龍-2可攜帶多種類型的精確制導武器對敵指控中心、預警雷達、防空系統、軍用機場、航空母艦、兵力集結點等戰場關鍵節點實施打擊。此外，該無人機還可以作為有人隱身飛機的「忠誠僚機」，協同完成複雜戰術任務，也能根據預設策略實施自主攻擊。

中天飛龍強調，飛龍-2在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱身性能等方面，與美軍在研的B-21「突襲者」隱身轟炸機接近，但該無人隱身轟炸機的採購成本和全壽命周期使用成本將明顯降低。根據研製計劃，飛龍-2將比B-21更早完成首飛和產品化。

資料顯示，B-21轟炸機是美國空軍新一代遠程隱形轟炸機，命名為「突襲者」以紀念杜立特空襲（美軍二戰期間為報復日軍突襲珍珠港，首次向日本本土進行的空中轟炸攻擊任務）。美國國防部計劃，B-21將在今年12月3日首飛，未來將代替老化的B-52H和B-1B，與B-2一起承擔戰略轟炸任務。

▼美國新一代遠程隱形轟炸機B-21「突襲者」概念圖。（圖／翻攝自新浪軍事）