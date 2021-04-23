　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

號稱比美下代隱轟更大載彈量　飛龍-2無人機「模糊」亮相

▲▼大陸無人隱身轟炸機「飛龍-2」首架原型機下線 。（圖／翻攝自中國飛龍官方微信公眾號）

▲大陸無人隱身轟炸機「飛龍-2」首架原型機下線 。（圖／翻攝自中國飛龍官方微信公眾號，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸宣布自製的無人隱身轟炸機「飛龍-2」首架原型機於近日下線，同時官方也釋出幾張機身模糊、機身外打滿馬賽克的照片。陸方聲稱，該機在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱身性能等方面，都與美國在研的B-21「突襲者」隱身轟炸機接近，甚至有信心比其更早完成首飛。

據中國中天飛龍（西安）智能科技有限責任公司（簡稱中天飛龍）官方微信公眾號介紹，飛龍-2採用飛翼無尾布局、背負式進氣道和內埋彈艙設計，消除了雷達波強反射機理。全機複合材料用量達到90%以上，並在蒙皮表面敷設新型雷達吸波材料，進一步降低雷達回波強度。發動機噴管採用二維固定噴管，並通過引射噴流冷卻，大幅度降低紅外輻射強度。

▲▼大陸無人隱身轟炸機「飛龍-2」首架原型機下線 。（圖／翻攝自中國飛龍官方微信公眾號）

飛龍-2可攜帶多種類型的精確制導武器對敵指控中心、預警雷達、防空系統、軍用機場、航空母艦、兵力集結點等戰場關鍵節點實施打擊。此外，該無人機還可以作為有人隱身飛機的「忠誠僚機」，協同完成複雜戰術任務，也能根據預設策略實施自主攻擊。

中天飛龍強調，飛龍-2在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱身性能等方面，與美軍在研的B-21「突襲者」隱身轟炸機接近，但該無人隱身轟炸機的採購成本和全壽命周期使用成本將明顯降低。根據研製計劃，飛龍-2將比B-21更早完成首飛和產品化。

資料顯示，B-21轟炸機是美國空軍新一代遠程隱形轟炸機，命名為「突襲者」以紀念杜立特空襲（美軍二戰期間為報復日軍突襲珍珠港，首次向日本本土進行的空中轟炸攻擊任務）。美國國防部計劃，B-21將在今年12月3日首飛，未來將代替老化的B-52H和B-1B，與B-2一起承擔戰略轟炸任務。

▼美國新一代遠程隱形轟炸機B-21「突襲者」概念圖。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲▼美國空軍新一代遠程隱形轟炸機B-21「突襲者」。（圖／翻攝自新浪軍事）

ET快訊
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

陸「反隱形」雷達亮相南京　SLC-7全能冠軍雷達甚至可定位火箭彈

日本自衛隊2架F-2戰機「空中碰撞」　軍方急調查

起來打我啊！　解放軍宣傳片海陸猛男沙灘脫衣大秀8塊肌

台灣求購美匿蹤巡弋飛彈！　美記者曝「少了它後果可怕」

號稱比美下代隱轟更大載彈量　飛龍-2無人機「模糊」亮相

俄唯一航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號　2022重返行動

美軍首次無人艦隊演習！海鷹、海獵號聖地牙哥現蹤　低調出擊

美軍2月釣魚台模擬實戰訓練！　日媒曝：共軍企圖接近

「勇鷹號」志航基地試飛！　預計2024年撥交33架取代F-5戰機

伊朗無人機近距離空拍美航母　艦載機及設備清晰可見

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

陸「反隱形」雷達亮相南京　SLC-7全能冠軍雷達甚至可定位火箭彈

日本自衛隊2架F-2戰機「空中碰撞」　軍方急調查

起來打我啊！　解放軍宣傳片海陸猛男沙灘脫衣大秀8塊肌

台灣求購美匿蹤巡弋飛彈！　美記者曝「少了它後果可怕」

號稱比美下代隱轟更大載彈量　飛龍-2無人機「模糊」亮相

俄唯一航母「庫茲涅佐夫海軍上將」號　2022重返行動

美軍首次無人艦隊演習！海鷹、海獵號聖地牙哥現蹤　低調出擊

美軍2月釣魚台模擬實戰訓練！　日媒曝：共軍企圖接近

「勇鷹號」志航基地試飛！　預計2024年撥交33架取代F-5戰機

伊朗無人機近距離空拍美航母　艦載機及設備清晰可見

古久保分享自身經驗　張進德目標先蹲滿5局

疫情打掉重練！大提琴女神沉澱10個月組隊　從行政到演出都一手包

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

全網最低！渴望乾糧「破盤5折」只有4天　5月漲價前最後一波

台東縣海端鄉長胡金至率地方人士拜會　饒慶鈴：全力支持

台東「失智一條龍」友善照護服務　用愛貼心守護

微型保險守護台東鄉親　慰問變故弱勢家庭

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

新北市農會理監事改選傳賄聲　石碇區里長遭檢調搜索

徐若熙重要課題　葉總：提升投球品質

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

軍武熱門新聞

台灣求購美匿蹤巡弋飛彈！美記者：沒它後果可怕

美軍首次無人艦隊演習　低調現身聖地牙哥

自衛隊2戰機空中碰撞　當局急調查

俄唯一航母飽受磨難　2022試航

飛龍-2隱轟無人機稱載彈量勝B-21

起來打我啊！ 解放軍海陸猛男沙灘脫衣大秀8塊肌

美軍認證：中國「殲-31戰機」抄襲F-35

陸「反隱形」雷達亮相南京 SLC-7全能冠軍雷達甚至可定位火箭彈

伊朗無人機近距離空拍美航母　艦載機及設備清晰可見

美釣魚台模擬實戰訓練　共軍企圖接近

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

遼寧號台灣周邊訓練畫面　大陸網友：最給力1+6

殲-20將裝推力矢量發動機？

「勇鷹號」志航基地試飛！預計2024年取代F-5

更多熱門

相關新聞

遼寧號台灣周邊訓練畫面　大陸網友：最給力1+6

遼寧號台灣周邊訓練畫面　大陸網友：最給力1+6

解放軍海軍成立72周年前夕，官媒《環球時報》公布了遼寧號航空母艦，在台灣周邊海域訓練畫面，讓大陸網友表示，「這是我見過最美、最給力的1+6」。

殲-20將裝推力矢量發動機？

殲-20將裝推力矢量發動機？

飛龍-2無人隱形轟炸機原型機下線　號稱比肩B-21

飛龍-2無人隱形轟炸機原型機下線　號稱比肩B-21

習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

陸推「低空獵手」攔截隱身戰機

陸推「低空獵手」攔截隱身戰機

關鍵字：

飛龍-2中天飛龍杜立特空襲大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面