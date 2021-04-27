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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

吳桐=武統？　陸兩棲攻擊艦女班長「姓名諧音」引熱議　

▲▼海南艦女班長吳桐受訪畫面。（圖／翻攝自央視）

▲海南艦女班長吳桐受訪畫面。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸解放軍三艘新型艦艇上周五（23日）在海南同時服役，其中排水量逾四萬噸、號稱「攻台利器」的075型兩棲攻擊艦「海南艦」最受關注。該艦女班長吳桐隨後接受央視訪問，因其名字諧音「武統」引發網友熱議，官媒《人民日報》更形容她「名字亮了」。

《央視國防軍事頻道》25日播出吳桐受訪畫面。她表示，「將精武強能，爭當尖兵，牢記使命責任，苦練打贏本領，為強軍貢獻力量。」

節目播出後，大陸網友指其名字諧音對台「瘋狂暗示」，還有網友稱，「『吳桐』都出鏡了，不言而喻啊。」

《人民日報》的微信公眾號「俠客島」也截取吳桐受訪畫面，稱「名字亮了」。這條微博下面評論區有網友稱，「中國語言博大精深」、「很符合這艦的用途」、「你發這個算是官宣了嗎？」

解放軍首艘入列服役的075型兩棲攻擊艦—海南艦，與長征18號艇、055型驅逐艦大連艦共三艘海軍主戰艦艇，23日在海南三亞某軍港集中交接入列，習近平以中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席身分，出席交接入列活動，足見中方重視程度。

「075型兩棲攻擊艦」是解放軍海軍中最大型的兩棲攻擊艦，設計滿載排水量為4萬噸級，設有機庫，能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、坦克等展開登陸作戰。

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