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台中7歲童現況曝光！父含淚想「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名7歲黃姓男童到私人柔道館上課，卻在90分鐘內被67歲何姓教練、就讀小四的學長重摔27次，導致腦死住院但黃小弟不斷展現驚人的求生意志，讓腦壓一路從120（正常25）下降。黃父說，他28日到病房，看到兒子因「男子漢的約定」及大家的鼓勵不斷恢復，腦壓竟再下降到43，「你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著。你最棒了！」

黃父28日晚間在臉書PO文對孩子喊話，表示事發後一個禮拜內，有許多哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、阿姨、叔叔、阿伯、伯母、長輩們，都在幫黃小弟集氣，「我們如此幸福、幸運的能接受各地關心孩子的朋友們給你祝福」。

▲▼台中7歲童現況曝光！父含淚喊「男子漢之約」進病房　奇蹟再出現。（圖／翻攝黃父臉書）

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▲黃小弟的腦壓不斷下降。（圖／翻攝黃父臉書）

「謝謝你今天晚上送給爸爸這份禮物！」黃父說，他28日晚間到病房看孩子，發現黃小弟的腦壓從27日的58下降到43，「你讓爸爸看到你一直在努力，一直進步著。你最棒了！」

他也看著黃小弟承諾，「康復後，我們再一起去滑草皮、野餐、折紙飛機、買機器人、瑪力歐玩具、吃咖哩飯」，「懇求大家能不能繼續不間斷的幫孩子集氣，加油祈福。這一個禮拜很感謝豐原署立醫院醫療人員們對黃小弟的用心照護，辛苦大家了。」

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