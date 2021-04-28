柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」…願原諒小四學長：不怪那孩子

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中7歲的黃小弟遭到柔道何姓教練與另名小學四年級學長連摔27次，導致腦部重創，目前仍然陷入重度昏迷。今（28日）黃媽媽出面向媒體表示，看到社會大眾都在指責錄影的舅舅，但其實事實不是那個樣子，舅舅真的很自責，「他比我還要愛這個孩子！」對於那名涉嫌摔黃小弟的小四男童，黃媽媽也說，「我不怪罪那個孩子，相信他心裡一定也受到很大的傷害，我的孩子已經躺在那裡了，我不要在讓另個孩子也受到傷害。」

▲黃媽媽今出面受訪，談到黃小弟時忍不住數度落淚。（圖／記者鄧木卿攝）

談到黃小弟的狀況，黃媽媽忍不住落下眼淚，坦言目前雖然腦壓有稍稍下降，但不代表腦傷就會復原，目前的狀況仍是差不多，昏迷指數還是3，弟弟並沒有醒來的跡象；醫師也告知，後續會再做檢查，評估未來治療該怎麼做，才會對弟弟最好。

話鋒一轉，黃媽媽提到當下黃小弟被摔時，舅舅就站在一旁拿著手機錄影，因此事後遭到社會大眾的質疑、譴責，「但其實真的不是你們所講的那樣，我們都會記錄孩子的成長，那天是舅舅發現怎麼今天的訓練跟之前的好像不太一樣，所以才會拿手機錄影，想要回家跟我討論，看這樣的力道是不是不適合弟弟，（柔道）我們就不要上了。」

黃媽媽強調，當時舅舅拍攝影片時，是弟弟昏厥前半小時，並非是事發當下還有心情錄影；而舅舅見到黃小弟倒下後，當下是立即衝上前去，頻頻質問教練「他怎麼了？」但教練卻冷回「他是在裝的。」舅舅眼見情況不對，趕緊叫來救護車，送到醫院時，黃小弟的腦部就已受到重創。

▲黃媽媽在鏡頭前鞠躬，拜託社會大眾不要再指責舅舅，「他真的很自責、很自責」。（圖／記者鄧木卿攝）

黃媽媽說，舅舅是相信教練的專業、相信他會保護學員，「他也不知道為什麼變成這樣，拜託你們，不要再講舅舅怎麼樣了，他真的很疼這孩子，大家這樣怪舅舅，我這個做妹妹的心很痛，我還有個媽媽，她看到大家這樣講她兒子也很痛苦；舅舅很自責，他真的很自責，他比我還要愛這個孩子，所以拜託別再說他怎麼樣了。」

另外，針對當時在場的另名小四男童，黃媽媽則直言「我不怪罪他，那個孩子是因為教練叫他那樣摔弟弟的，所以我不怪那個孩子，我原諒他、也原諒他的父母，我相信他的心裡也受到很大傷害，小小年紀他必須要去做筆錄，所以不要再讓那個孩子受到傷害，我的孩子已經躺在那裡了，我不要再有另一個孩子受傷。」

黃媽媽表示，如今最重要的，就是希望司法能夠還弟弟公道，同時也請社會大眾幫忙集氣，期盼能夠有奇蹟發生、弟弟可以好轉醒來，像平常那樣回家、像平常那樣上學。