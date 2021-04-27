故事媽媽冠軍化身台語歌手　新住民謝美麗唱出自信

▲謝美麗參加嘉義縣109年「愛的星秀選拔賽」歌唱比賽。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新住民謝美麗從印尼嫁來台灣已經21年，與先生蔡崇安齊心齊力經營紅燒牛肉麵店，更趁閒暇時，帶著3名子女穿起印尼國服征戰國內大大小小的新住民歌唱比賽，長達十多年的比賽經驗，家裡的櫃子早已擺放不下歷年獲頒的獎盃與獎狀。

▲謝美麗參加106年「生活美學盃」歌唱比賽榮獲冠軍。（圖／移民署提供）

謝美麗近日演唱詹雅雯的經典歌曲「罔市仔」，脫穎而出全國新住民子女感恩歌唱大賽的初賽，移民署南區事務大隊嘉義縣服務站藉由她在嘉義縣中埔鄉灣潭國小推廣多元文化東南亞美食時，為她加油打氣，希望在5月1日決賽當天，她可以動人的歌聲與唱腔為嘉義縣奪得金嗓冠軍。



謝美麗表示，從小在印尼就喜歡哼唱台語歌，沒想到有一天會站在自己的舞臺上唱著拿手歌曲，參加比賽純粹是享受唱歌的樂趣，希望有更多人欣賞她的歌聲，並交到更多愛唱歌的同好。大女兒和兩個兒子從小在耳濡目染下，也樂於和媽媽一起合唱參賽。

▲移民署南區事務大隊嘉義縣服務站前往嘉義縣灣潭國小訪視多元文化推廣課程講師謝美麗(右五)與學生。。（圖／移民署提供）

先生蔡崇安笑著表示，在舞臺下可以欣賞太太和孩子穿著印尼國服一展歌喉，毫不怯場，即使路途再遠，「擱卡艱苦嘛愛行」!

▲嘉義縣縣長翁章梁(右一)與謝美麗(右二)與先生蔡崇安(中)一起推廣印尼美食。（圖／移民署提供）

嘉義縣服務站林炳煌主任表示，新住民來台生活初期，常常需要時間適應生活與文化差異，音樂不僅可以紓解內在壓力、還可以撫慰人心，看見謝美麗從說故事媽媽冠軍化身為新住民歌手，3名子女還樂於與媽媽一同登臺合唱，屢屢獲獎，受到評審的肯定，為台灣新住民家庭教育樹立一個值得學習的榜樣。

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