地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

▲內政部簡任秘書、移民署科長聯手催生《移民臺灣！你不可不知的事》 。

政治中心／台北報導

新冠肺炎爆發後，台灣因防疫有成，享譽國際，不少在台生活的外國人也透過社群媒體、拍影片大讚台灣。為了讓想來台灣生活的外國人能快速完整了解法令與規定，內政部簡任秘書徐健麟、移民署科長蔡政杰聯手催生《移民臺灣！你不可不知的事》一書正式上市，他們期望這本被讀者譽為「地表最強的移民工具書」能成為橋梁，讓福爾摩沙走向世界。

值得一提的是，曾在移民署服務多年的徐健麟，長期接觸形形色色的移民朋友，他體認到移民朋友到一個新的國度生活，猶如浮萍，想要落地生根，更是不易。

徐健麟表示，他把對移民朋友的內心感觸，寫成歌詞，再由作曲家林帟霏老師譜曲，親自錄製成台語歌曲《有故事的人尚水》，也期望各界能夠給移民朋友更多的鼓勵與肯定。

徐健麟指出，他與蔡政杰編撰這本書，是想善盡所知所學，協助為移民相關人士提供專業資訊，因此本書版稅將捐贈移民輔導相關公益團體，期冀能拋磚引玉，讓更多善心人士共同投入移民關懷輔導的領域。除此之外，也希望讓住在台灣的移民朋友，能感受台灣人好客、熱情、善良的天性，更期盼各界能打開雙臂歡迎移民，共創真誠共融、相互尊重的台灣社會。

談到新書內容，徐健麟說，台灣生活雖然便利又友善，但依現行法規，不同身分的外國人牽涉到不同法規，像外國人適用移民法及國籍法，香港澳門居民適用港澳條例、大陸人民適用兩岸人民關係條例。不同法令分屬不同領域，每個領域都是一門專業知識，實務上遇到的問題也不同。

因此，《移民臺灣！你不可不知的事》這本工具書並沒有艱澀的字眼，而是用淺顯易懂的語句，將外國人、香港、澳門居民、大陸人民等外籍人士來臺的各種規定分篇、分節詳細整理並逐項介紹與說明，再輔以搭配圖表，讓讀者能夠快速找到需要的資訊。

《移民臺灣！你不可不知的事》書中不僅網羅了移民署、領務局、勞動部、投審會、陸委會、海基會等各政府機關辦理移民的專業知識，也提供國人聘僱外籍移工的資訊，對於有聘雇移工需求的民眾，或代辦移民業務的旅行社、想移民來台灣的外國人，甚至連準備移民行政人員特考、移民相關研究所考試的考生來說，也是可以拿來當作參考之用。

由於徐健麟、蔡政杰兩人都十分熟悉台灣移民實務，此次出版新書，移民署署長鐘景琨、移民署前署長邱豐光、中央警察大學國境警察學系主任許義寶等實務界、學術界名人們都大力推薦，同時也創下未上架就網路搶訂的佳績。