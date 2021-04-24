　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

▲內政部、移民署官員聯手崔生移民台灣新書▼ 。（圖／內政部提供）

▲內政部簡任秘書、移民署科長聯手催生《移民臺灣！你不可不知的事》

政治中心／台北報導

新冠肺炎爆發後，台灣因防疫有成，享譽國際，不少在台生活的外國人也透過社群媒體、拍影片大讚台灣。為了讓想來台灣生活的外國人能快速完整了解法令與規定，內政部簡任秘書徐健麟、移民署科長蔡政杰聯手催生《移民臺灣！你不可不知的事》一書正式上市，他們期望這本被讀者譽為「地表最強的移民工具書」能成為橋梁，讓福爾摩沙走向世界。

值得一提的是，曾在移民署服務多年的徐健麟，長期接觸形形色色的移民朋友，他體認到移民朋友到一個新的國度生活，猶如浮萍，想要落地生根，更是不易。

徐健麟表示，他把對移民朋友的內心感觸，寫成歌詞，再由作曲家林帟霏老師譜曲，親自錄製成台語歌曲《有故事的人尚水》，也期望各界能夠給移民朋友更多的鼓勵與肯定。

徐健麟指出，他與蔡政杰編撰這本書，是想善盡所知所學，協助為移民相關人士提供專業資訊，因此本書版稅將捐贈移民輔導相關公益團體，期冀能拋磚引玉，讓更多善心人士共同投入移民關懷輔導的領域。除此之外，也希望讓住在台灣的移民朋友，能感受台灣人好客、熱情、善良的天性，更期盼各界能打開雙臂歡迎移民，共創真誠共融、相互尊重的台灣社會。

談到新書內容，徐健麟說，台灣生活雖然便利又友善，但依現行法規，不同身分的外國人牽涉到不同法規，像外國人適用移民法及國籍法，香港澳門居民適用港澳條例、大陸人民適用兩岸人民關係條例。不同法令分屬不同領域，每個領域都是一門專業知識，實務上遇到的問題也不同。

因此，《移民臺灣！你不可不知的事》這本工具書並沒有艱澀的字眼，而是用淺顯易懂的語句，將外國人、香港、澳門居民、大陸人民等外籍人士來臺的各種規定分篇、分節詳細整理並逐項介紹與說明，再輔以搭配圖表，讓讀者能夠快速找到需要的資訊。

《移民臺灣！你不可不知的事》書中不僅網羅了移民署、領務局、勞動部、投審會、陸委會、海基會等各政府機關辦理移民的專業知識，也提供國人聘僱外籍移工的資訊，對於有聘雇移工需求的民眾，或代辦移民業務的旅行社、想移民來台灣的外國人，甚至連準備移民行政人員特考、移民相關研究所考試的考生來說，也是可以拿來當作參考之用。

由於徐健麟、蔡政杰兩人都十分熟悉台灣移民實務，此次出版新書，移民署署長鐘景琨、移民署前署長邱豐光、中央警察大學國境警察學系主任許義寶等實務界、學術界名人們都大力推薦，同時也創下未上架就網路搶訂的佳績。

ET快訊
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝
春雨明天報到！一圖看「六大水庫進帳雨量」　下周這天還有雨
快訊／印尼53人潛艦失聯　軍方終於找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

鄭運鵬直指台鐵深層問題　改革要有「動搖鐵本」的決心

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

國民黨團不滿監視器汰舊換新　柯建銘：自我亂演撞牆「有選票嗎」

蔡啟芳抱病探望　陳水扁讚「有情有義」為國務機要費不遺餘力

立院下週邀謝長廷「視訊備詢」　立委：不因隔離影響答詢的責任

綠營撻伐「萬巒豬腳疑混美豬說」　羅智強反嗆：民進黨作賊喊抓賊

太魯閣號撞上闖鐵道工人　張惇涵：台鐵改革刻不容緩

工人闖鐵道撞上太魯閣號　蘇貞昌致電交長：從嚴處置

王毅警告美「打台灣牌」是玩火！陸委會：不影響台灣持續與國際合作

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇！

鄭運鵬直指台鐵深層問題　改革要有「動搖鐵本」的決心

這就是職棒！被罵髒話、椅子滿天飛　陳義信、王俊郎超懷念

龍星涼驚感染新冠病毒！　上週同台超大咖女神

陳家駒陽春砲！江坤宇二壘安添分　兄弟3局2比0領先味全龍

「襯衫」怎麼紮是一門學問！3種方法變換造型　還能遮肉顯腿長

台中7歲童練柔道遭摔腦死　盧秀燕：「追究到底」全力協助家屬

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了，把時間拿來烤肉

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

肉超嫩還有入味大腸！台中新開麵線專賣必吃「麵線+香雞排」組合

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

政治熱門新聞

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

蔡英文才宣示改革...太魯閣今撞飛工人

影／7歲男童遭教練連摔27次腦死　家屬求助立委

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

中壢警不當盤查惹議　鄭文燦說話了

圖／國民黨辦公室被裝監視器　立法院：工程暫緩

男童遭連摔27次腦死　立委要檢警查明真相

「蘇貞昌被葉宜津打臉」　葉元之：蘇內閣謊話連篇

民進黨偷竊紀錄曝光　國民黨點名「這三人」

地表最強《移民臺灣》工具書上市　期望讓福爾摩沙走向世界

學者列8點曝：美國可能對賴清德充滿興趣

口譯哥返台參選　呱吉：最有可能選這區

太魯閣號再傳意外　林為洲批：無能政府

警稱「不認識」就盤查　邱顯智搬釋字535分析

更多熱門

相關新聞

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

中壢警不當盤查　徐國勇：執勤辛苦但仍要確保人權

桃園中壢分局警察遭一名詹姓女教師指控不當盤查，引發社會關注，檢察官也將介入調查警方是否過度執法。對此，內政部長徐國勇表示，已責成警政署、桃園市警局務必全面了解案情、配合司法調查；他強調，「警察同仁執勤雖然辛苦，但確保人權仍然非常重要」，盼警民相互支持、共同維護社會治安。

交通大執法未見成效　邱顯智要警政署停辦

交通大執法未見成效　邱顯智要警政署停辦

松山分局長女兒任徐國勇秘書　陳家欽：沒有壓力

松山分局長女兒任徐國勇秘書　陳家欽：沒有壓力

政院修《房屋稅條例》　個人第４戶起要課稅

政院修《房屋稅條例》　個人第４戶起要課稅

國民黨要求法辦謝長廷　警政署長回應了

國民黨要求法辦謝長廷　警政署長回應了

關鍵字：

移民台灣內政部移民署

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面