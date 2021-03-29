▲新住民精油香氛紓壓體驗，移民署課程教導創造夫妻幸福攻略。（圖／移民署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

步入移民署北區事務大隊花蓮縣服務站的辦公室，一股清新的香氛撲鼻而來，讓人沉浸在幸福的氛圍。循著這股幸福滿溢天堂般的感受走，原來是新住民帶著另一半正在享受著精油體驗活動。花蓮縣服務站帶領新住民朋友們一窺究竟，探索如何營造夫妻和諧生活及相處大禁忌。

2020年3月26日上午該站為讓剛與國人結婚，從海外初來乍到之新住民渡過一個難忘的新婚階段，特地舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，希望藉由課程讓新婚夫妻學習幸福攻略。無論是國人或是外國人在結婚後，進入新環境首要面對的課題是了解與適應，夫妻如何從戀愛時期的狀態過渡到婚姻狀態，過程既要保護感情又要呵護生活常理，轉變過程中是否能安全著陸。

課程中，講師熊秋香分享，從戀愛到結婚，建立親密關係，互許承諾，陪伴彼此，實屬不易，雙方都要付出和用心經營。婚姻過程夫妻要共同成長、學習溝通，一起面對生活挑戰，建立一套生活機制，讓伴侶共同分享彼此的成功和苦難是必要的，長盛不衰的小撇步即是利用「精油」增溫婚姻生活。

▲老師示範精油按摩方式，透過掌心的觸感傳達彼此愛意。

熊老師首先使用142嗅吸法，藉由檸檬、野橘、薰衣草、乳香及薄荷等五色精油的香氣讓身心放鬆，增強身體免疫力，保護呼吸道，避免感冒；接著利用舒壓複方精油混合椰子油，夫妻相互按摩紓壓，透過掌心的觸感傳達彼此愛意。有研究指出，僅僅5秒鐘的接觸，比言語、表情更快且清楚地表達情緒。

來自越南的小芝與先生開心地分享，夫妻倆是開早餐店，每天一早便起床備料、做餐點，往往忙完已筋疲力竭、腰酸背痛，今天透過老師的教導，夫妻相互的按摩，大大的減輕了痠痛感，心情也放鬆了！他們靦腆的笑著：「呵呵…終於找對方法了！真沒想到，透過嗅吸精油的香氣和肌膚的接觸，夫妻情意的表達不可言喻，幸福感十足！ 」

移民署北區事務大隊花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，非常感謝新住民夫妻踴躍參與家庭教育課程，夫妻一起共學即是一種成長，未來本站也會精心規劃不同的課程，除夫妻婚姻經營外，婆媳關係、親子教養等，都是未來的方向，透過課程，希望大家都能找到通往幸福的攻略，讓異國婚姻都能幸福滿溢。

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