綁架嘉義柯姓富商勒贖3千萬　4嫌皆10年起跳拒認分贓求刑最重

▲挷架嘉義富商，主嫌在高雄拒捕當場被擊斃。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

高雄市李姓男子因覬覦嘉義富商柯姓男子錢財，涉嫌於1月間夥同共犯擄走柯男勒贖3000萬元得逞，李男槍戰身亡，檢警逮捕涉案的陳男等4人，今天（26日）依擄人勒贖等罪嫌起訴。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊表示，57歲的李育儒透過友人認識嘉義富商柯男，因覬覦柯男財力雄厚，去年12月間便夥同吳姓女子、盧姓女子，以及陳姓男子、張姓男子商討伺機擄人勒贖。

李男等人今年1月4日在柯男住處附近租屋監看作息，1月13日在柯男車輛偷裝設衛星定位追蹤器（GPS），進一步監看柯男進出狀況。李男等人原於1月14日準備犯案，因當天情況不宜執行而作罷。

被害人柯男1月24日駕駛保時捷跑車前往嘉義市中興路某按摩會館消費，李男等人認為時機成熟，當天凌晨柯男準備離開時，遭李男等人分持空氣槍、持刀以黑布套頭、束帶綁手控制，並強押上保時捷，帶至嘉義縣朴子市一處停車場，張男當天因有事未參與。

李男等人強行奪取柯男身上現金20多萬元及價值50多萬元名錶等財物，主嫌李男要求柯男尋找友人迅速籌款交付3000萬元贖金後，柯男才被獲釋。

主嫌李男以及吳女、盧女、陳男當天清晨即駕車到高雄市的某汽車旅館分贓。

另一共犯張男獲悉李男等人已順利取得贖金後，要求分配贓款，吳女及陳男分別交付20萬元、30萬元，張男則否認已槍戰身亡的李男有交付贓款。

專案小組調閱過濾、分析3000多個路口監視器鏡頭，鎖定李男等人涉案，今年3月2日前往高雄緝捕，過程中，李男與警方發生槍戰中彈身亡，涉案的吳女、陳男、張男及盧女陸續被逮捕，並起獲涉案制式槍枝2枝、空氣槍2枝、作案車輛3部及現金1700多萬元贓款等證物。

嘉義地檢署今天依擄人勒贖等罪嫌起訴陳男等4名被告，被告李男因身亡為不起訴處分，檢方審酌張男供詞避重就輕，且否認李男有分贓錢財及只承認裝設GPS部分，建請法院量處有期徒刑20年，陳男則量刑17年，吳女、盧女因均坦承犯行且繳回犯罪所得，建請量刑10 年。

手殘也會用！Dyson直捲髮造型器16600元→14600元 桃紅色超好看