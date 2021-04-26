「憲哥，我們來了！」　台東卑南國中棒球隊北上錄綜藝大熱門

▲ 台東卑南國中棒球隊北上錄綜藝大熱門，北上行前縣長饒慶鈴特別前往學校加油打氣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「憲哥，我們來了！」卑南國中棒球隊日前參加109學年度國中棒球聯賽硬式組全國賽時，為鼓舞隊員們士氣的唱歌影片被傳上社群媒體youtube中，引發50萬人次大力點讚，亦有人聲稱這群孩子是「被棒球耽誤的歌手」，本土主持天王「憲哥」吳宗憲在得知球員希望上「綜藝大熱門」節目，一睹他的丰采，特別安排26日晚的錄影，讓小球員相當開心，並準備簽名球及幾段表演，北上行前縣長饒慶鈴特別前往學校加油打氣，除了鼓勵孩子們好好表現，但不要太嗨，也請「台東女婿」憲哥好好照顧。

卑南國中棒球隊不僅球藝超群，歌聲更是天籟，場邊加油鼓舞士氣的影片經網路瘋傳，日前有媒體到校採訪，學生們引吭高歌，對談自然大方，訪談最後，他們表示希望能上吳宗憲的「綜藝大熱門」節目，隔日即獲得綜藝大熱門製作單位工作人員邀請的回應，說明節目近期有一個主題名為「下一個運動明星」，可以請卑南國中棒球隊參加。校方幾經考量，為了一圓孩子們的心願，在短時間內快速安排北上參加錄影活動，今晚錄影這群小男孩將化身為「嘶吼小男生合唱團」。隔日恰逢這群棒球隊的學弟們參加謝國城盃冠、亞軍總決賽，順道可以到球場為學弟們加油，去年他們可是抱回了這項比賽的冠軍盃，希望學弟們也能將今年冠軍盃抱回臺東。



饒慶玲聞訊十分貼心買了青草茶及喉糖，行前特別由教育處長林政宏等人陪同，百忙之中蒞校勉勵這13位棒球隊員，並於今日中午在卑南國中咖啡屋和棒球隊員共同午餐約會，除勉勵孩子自然大方展現自信與才華，並與小朋友共同歡唱熱情的沙漠等加油組曲替正好在台北奮戰四強賽的學弟加油，最後並嗨唱鄧紫棋的"倒數"，獻給憲哥，希望憲哥好好照顧我們的「嘶吼小男生合唱團」。



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