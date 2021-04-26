台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

記者張君豪／台北報導

台新金控旗下台主管驚傳桃色糾紛並與公司旗下女員工有染疑雲，26日中午有男子利用快閃方式接連在台新金控旗下仁愛路圓環分行、忠孝東路分行散發該公司男性主管與4名女主管約會的畫面，傳單諷刺寫道「栽培出金融業最強時間管理大師」、「親自『身體力行』於栽培多位女主管」。據了解，兩名男子以快閃的方式接連蛋洗突襲台新金控旗下兩分行，引起路人、行員注意後，丟擲數十份傳單後離去，台新金控下午已委託公司法務正式向大安警方提告。

▲兩男26日中午到台北市大安區台新金控兩分行蛋洗銀行門口，並散發傳單指控該行高層涉嫌劈腿女下屬。（圖／記者張君豪翻攝）

26日中午，兩名男子先後蛋洗仁愛路上的台新金控總部，並在忠孝東路分行發送傳單，內有男性主管與4位女性主管的約會畫面以及性愛照；宣傳單上諷刺該男性主管「親自身體力行於栽培多位女主管」，傳單上共有4人捲入這場桃色風暴，約會地點有咖啡廳早餐約會、旅館住宿、車內，甚至自宅，諷刺該男性主管「金融業最強時間管理大師」。

宣傳單更指稱，其中一位女性主管「為求上位，不惜離婚」，兩人於3月27日前往花蓮出遊，並入住一間知名旅館，兩天一夜的過程中深情對望、幫剪腳指甲，並在3月28日帶著滿滿回憶離開；宣傳單上清楚標示該名男性主管姓名。

台新金控不甘心企業形象受辱、加上旗下分行遭不明人士蛋洗屬實，26日下午已委託公司法務到大安警分局安和派出所提告毀損罪名，警方目前調閱監視器鎖定兩男涉案，目前正循線追查傳喚到案中。

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