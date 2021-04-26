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台新金男主管遭爆劈腿4女　總行遭蛋洗！警調監視器追2男

記者張君豪／台北報導

台新金控旗下台主管驚傳桃色糾紛並與公司旗下女員工有染疑雲，26日中午有男子利用快閃方式接連在台新金控旗下仁愛路圓環分行、忠孝東路分行散發該公司男性主管與4名女主管約會的畫面，傳單諷刺寫道「栽培出金融業最強時間管理大師」、「親自『身體力行』於栽培多位女主管」。據了解，兩名男子以快閃的方式接連蛋洗突襲台新金控旗下兩分行，引起路人、行員注意後，丟擲數十份傳單後離去，台新金控下午已委託公司法務正式向大安警方提告。

▲兩男26日中午到台北市大安區台新金控兩分行快閃蛋洗銀行門口並散發傳單指控該行高層涉嫌劈腿女下屬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲兩男26日中午到台北市大安區台新金控兩分行蛋洗銀行門口，並散發傳單指控該行高層涉嫌劈腿女下屬。（圖／記者張君豪翻攝）

26日中午，兩名男子先後蛋洗仁愛路上的台新金控總部，並在忠孝東路分行發送傳單，內有男性主管與4位女性主管的約會畫面以及性愛照；宣傳單上諷刺該男性主管「親自身體力行於栽培多位女主管」，傳單上共有4人捲入這場桃色風暴，約會地點有咖啡廳早餐約會、旅館住宿、車內，甚至自宅，諷刺該男性主管「金融業最強時間管理大師」。

宣傳單更指稱，其中一位女性主管「為求上位，不惜離婚」，兩人於3月27日前往花蓮出遊，並入住一間知名旅館，兩天一夜的過程中深情對望、幫剪腳指甲，並在3月28日帶著滿滿回憶離開；宣傳單上清楚標示該名男性主管姓名。

台新金控不甘心企業形象受辱、加上旗下分行遭不明人士蛋洗屬實，26日下午已委託公司法務到大安警分局安和派出所提告毀損罪名，警方目前調閱監視器鎖定兩男涉案，目前正循線追查傳喚到案中。

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