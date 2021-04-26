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陸直播主賣珠寶喊「假一賠命」　999金手鍊一查僅含1%黃金

▲大陸不少直播帶貨頻道都會用「假一賠命」的話術吸引消費者購買。（圖／翻攝央視）

▲大陸不少直播帶貨頻道都會用「假一賠命」的話術吸引消費者購買。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸近年透過網路直播帶貨相當盛行，引起官方出重手整頓。除了食衣住行民生用品都可以在網路上買到，提高物質生活的珠寶金飾也可以在直播中下單訂購。不過，不少商家在直播中強調「假一賠命！」的宣傳話術，仍被踢爆商品是造假售假、以次充好，甚至有標榜999純金的飾品，含金量竟不到1%。

▲這件紫色非錯手鐲標榜「天然」成色，仍被檢出為染色翡翠。（圖／翻攝央視）

▲這件紫色非錯手鐲標榜「天然」成色，仍被檢出為染色翡翠。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，有位黎女士從2020年上半年開始，每天都會花費4到5個小時觀看珠寶直播。一年多來，戒指、項鍊、翡翠手鐲，黎女士都買了不少。她近日透過直播買了一條價值1666元人民幣（約7163元新台幣）的天然翡翠手鐲，還備有證書，她卻開始懷疑手鐲的顏色異樣，便將手鐲送到黃金珠寶飾品質量檢驗中心進行檢測。

黎女士夠的是一條紫色的「天然」翡翠手鐲，她表示，「這個色不是正常的色，紫色本身就很少，一般能帶一點紫都很難得，這個紫太艷了。」最終，檢測中心給她的答覆為，「它是翡翠經過處理的手鐲，經過酸化、填充顏色，是一個完完全全假的東西。」

對此，方圓檢測集團黃金珠寶檢測部高級工程師嚴雪俊表示，透過紅外光譜儀的驗證，我們根據圖譜發現翡翠裡面都充填有外來膠的物質，「根據國標，這個就不能稱為天然翡翠，按照國標我們把它稱為充填翡翠，或者充填染色翡翠。」

▲直播頻道中購買的黃金配飾，含金量往往與銷售宣傳差距甚大。（圖／翻攝央視）

▲直播頻道中購買的黃金配飾，含金量往往與銷售宣傳差距甚大。（圖／翻攝央視）

至於直播頻道裡宣稱的「假一賠命」，所謂的天然珍珠飾品的光譜圖與真正的天然珍珠光譜圖存在明顯差異，而幾件黃金飾品經專業人員檢測分析過後，發現飾品中的含金量其實少得可憐。

經過檢測，某幾間直播間裡的黃金飾品含金量都只有1%，其中，一款小牛手鍊的含金量更只有0.931%。方圓檢測集團黃金珠寶檢測部工程師胡丹靜指出，「其實它們可以歸類為同一類樣品，也就是鎳銅合金或者是銅鎳合金，就是銅合金類的樣品。」

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