　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸《網路直播營銷管理辦法》5／25上線　直播主需滿16歲及監護人同意

▲▼直播主,直播,網紅。（圖／視覺中國）

▲大陸祭出《網路直播營銷管理辦法》整頓直播環境。（圖／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸為整頓網路市場，由中央網信辦等七部門聯合發布《網路直播營銷管理辦法（試行）》（下稱《辦法》），自5月25日起施行。《辦法》實施後，對未成年者參與或使用網路直播營銷設下門檻，包括直播主需年滿16歲及未成年人投入網路直播需得到監護人同意等。此外，對於直播環境的名稱、標題及頭像設置也明文規範。

▲▼馮提莫拿自拍棒做直播。（圖／CFP）

▲大陸直播主馮提莫擁有百萬以上粉絲追捧。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，國家互聯網信息辦公室、公安部、商務部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局等七部門聯合發佈《網絡直播營銷管理辦法（試行）》。

《辦法》將從事直播營銷活動的直播發佈者細分為直播間運營者和直播營銷人員，明確年齡限制和行為紅線，對直播間運營者和直播營銷人員相關廣告活動、線上線下直播場所、商品服務信息核驗、虛擬形象使用、與直播營銷人員服務機構開展商業合作等方面提出具體要求。

▲直播,網紅,網美,主播,直播主示意圖。（圖／CFP）

▲在大陸經營直播頻道得年滿16歲以上，未成年還需經過監護人同意。（圖／CFP）

《辦法》第十七條提到，直播營銷人員或直播間運營者為自然人的，應當年滿十六週歲；十六週歲以上的未成年人申請成為直播營銷人員或者直播間運營者的，應當經監護人同意。

此外，直播間運營者、直播營銷人員從事網路直播時，不得在涉及國家安全、公共安全、影響他人及社會正常生產生活秩序的場所從事網絡直播營銷活動。

ET快訊
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

「鐵鏟燙臉」逼迫學習　虎媽「望女成鳳」失心瘋

女兒被欺負！人父校門口怒掐男童脖子　po影嗆：老師不會教我來

前工程師盜1.2億機密　傳陸「千人計劃」牽涉可口可樂

「從深夜吹到凌晨」　藍廳罕見舉行跨日吹風會...全因這場會議

影／野生東北虎闖入農村　民眾驚呼快跑！...「虎掌一揮」震碎車窗

美國「去新疆化」被打臉！　首季進口新疆產品暴漲113%

2年30次！　90後電眼美女外租當伴娘爆紅

陸大使逃過一劫...恐攻內幕「不單純」　陸媒：針對巴國官員

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

「文科生太多」不利國家發展？　陸央行論文再掀戰文理

正妹不想生小孩！男友主動衝去醫院「結紮」　結局翻轉她哭死

「鐵鏟燙臉」逼迫學習　虎媽「望女成鳳」失心瘋

女兒被欺負！人父校門口怒掐男童脖子　po影嗆：老師不會教我來

前工程師盜1.2億機密　傳陸「千人計劃」牽涉可口可樂

「從深夜吹到凌晨」　藍廳罕見舉行跨日吹風會...全因這場會議

影／野生東北虎闖入農村　民眾驚呼快跑！...「虎掌一揮」震碎車窗

美國「去新疆化」被打臉！　首季進口新疆產品暴漲113%

2年30次！　90後電眼美女外租當伴娘爆紅

陸大使逃過一劫...恐攻內幕「不單純」　陸媒：針對巴國官員

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

網紅們的大學長回來了！75歲「舞棍阿伯」重返舞台筋骨更軟Q　想靠保健品跳到120歲

克服「恐左症」！蘇智傑對左投打擊率較高　自己也意外

「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

台東友善育兒幸福升級　全國首創「公私立托育費用一致」

台東部落食尚店家甄選5月14日前報名　最高獲50萬改造基金

鳳梨找到初戀…半天後反轉嘆「拎北咧衰」！　網幫QQ：比悲傷更悲傷的故事

蔡依林演唱會公休一天　她竟驚吐：很想退休

首屆「桃園繡球花季」5／8日展開　賞花族不能錯過！

中職二軍／洪聖欽6局優質先發壓制兄弟　黃鈞聲傷癒已出賽2場

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

空姐被安排陪睡！公司火速闢謠

老公拒簽「無痛分娩同意書」...她一生完秒暴走

花91萬補數學只考59分　家長氣炸被打臉

「立訊旗下公司」上海勝瑞電子大火！8人失蹤

27歲金融男迎娶76歲乾媽！背後真相超傻眼

面試問有沒有加班費？人資反嗆：我們不收垃圾

太極拳師又被打趴！網：教練肯定內傷

陸外交部：中國沒興趣打氣候牌

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

太極掌門人PK健身教練輸慘！偷咬乳頭遭KO

校門口車流量大！家長砸400萬↑建天橋

因應氣候變遷　中：不排除與美成立聯合工作組

直播猛虎闖入農村　民眾驚呼快跑！

更多熱門

相關新聞

名稱看不出來的祕密！如何看懂基金資訊？

名稱看不出來的祕密！如何看懂基金資訊？

最近這幾年AI科技很紅，很多名字都有AI、高科技，但很多基金名字就只有成長、高成長，該如何知道這些基金是買哪些股票呢？ETtoday《雲端最前線》節目全新單元《富蘭克林3分鐘存基金》，4月23日中午12時30分將邀請基金達人來幫大家解密，基金名稱看不出來的資訊及如何看懂基金資訊！

想靠零工經濟賺高薪？小心變成窮忙一場

想靠零工經濟賺高薪？小心變成窮忙一場

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

最新網路好評影響力調查黃偉哲六都第一

最新網路好評影響力調查黃偉哲六都第一

4煞砸精品店畫面曝！女直播主驚逃

4煞砸精品店畫面曝！女直播主驚逃

關鍵字：

網路直播未成年直播主頻道

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面