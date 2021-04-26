女校長實驗「水煮蛋孵小雞」　稱用「超心能」成功把40顆變回生蛋

▲鄭州市春霖職業培訓學校校長郭平。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州一間職業培訓學校的女校長郭平（郭萍）近年進行了「水煮蛋變回生雞蛋」的實驗，並以「孵出小雞」當作實驗的最終目標。郭平近日在期刊上發表了論文，稱使用「超心理意識能量方法」後，已成功讓40多枚水煮蛋「變回生雞蛋」，並將生雞蛋送到孵化場，希望能孵出小雞。

該篇論文被發表在今年3月份的《寫真地理》期刊，摘要中提到，「這是一個難以想像的，甚至是不可能的，但是這樣奇特的現象確實在鄭州春霖職業培訓學校發生了。」

摘要中指出，「一群特別培訓的學生，在郭平老師指導下，正在進行一個奇特實驗，即熟雞蛋重新變成生雞蛋，並將返生後的生雞蛋進行孵化成雛雞，並且已經成功返生了40多枚。」

▼論文稱水煮蛋成功變回生雞蛋。（圖／翻攝微博）



實驗中，老師及學生從養雞場取得10枚新鮮雞蛋，煮23分鐘，完全煮熟，隨後由10名「特訓班學生」每人取一枚放在紙杯中，開始用「超心理意識能量」方法讓雞蛋「返生」，經過20分後，雞蛋返生成功。

論文提到，觀察員對「返生」的雞蛋進行了透光試驗，確認雞蛋透光，卵白、卵黃分明可見，並當場破殼一枚，證實雞蛋呈現液態，並將返生的雞蛋送至雛雞孵化場孵化，結果待續。

根據陸媒報導，論文中提到的「郭平老師」，是鄭州市春霖職業培訓學校校長，長期從事「人體潛意識喚醒開發運用」研究，還有「物體穿瓶越壁」「熟綠豆返生發芽」等相關著作。

該篇論文引起了許多大陸網友的關注，但大部分人都當笑話在看，還有不少謾罵，「到底有誰會相信？又不是火影忍者！」「太偉大了，今年諾貝爾科學獎一定是中國人的！」「建議可以運用『超心理意識能量』把諾貝爾也『返生』，然後讓他親自給你頒諾貝爾獎。」

▼該篇論文在網路上引起許多討論。（圖／翻攝微博）

