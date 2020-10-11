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牛肉不是第一名！老饕曝「壽喜燒靈魂調料」肉質秒升級：好滑好嫩

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▲▼壽喜燒（嚴禁用於負面新聞）。（圖／記者陳俊宏攝）

▲壽喜燒的醬汁和生雞蛋是重點。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者黃可昀／綜合報導

隨著日本文化在台灣盛行，壽司、拉麵、壽喜燒等美食也越開越多家，但有些人對於壽喜燒還是吃不太習慣，覺得就像是比較鹹的火鍋，於是PO文問大家究竟壽喜燒的「本體」是什麼？

原PO在PTT表示，他覺得壽喜燒就像是「醬油風味」的火鍋，只是湯比較少比較濃，通常也不太會去喝那個湯，只是讓食物煮起來帶有鹹味，「壽喜燒到底在吃什麼的？」

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▲晶華三燔本家推出鹿兒島和牛壽喜燒買一送一。（圖／晶華酒店提供)

▲老饕吃涮牛肉一定會搭配蛋液。（圖／晶華酒店提供）

網友紛紛回應，雖然去吃壽喜燒大家都會瘋狂涮牛肉來吃，但其實老饕吃法是搭配「生雞蛋」，壽喜燒和一般火鍋最大的差別就是醬汁配上生雞蛋的吃法，牛肉裹了一層蛋黃後吃起來會更加滑嫩、有層次，「醬汁、肉，缺一不可」、「蛋液牛肉阿，好滑好嫩」、「認真回，混蛋液牛肉。」

其他不同於台式火鍋的還有七味粉、特色配料等等，「蒟蒻絲跟炙燒豆腐都配角啊」、「居然沒人推蒟蒻絲」、「麥麩」、「肉片、蛋液、蔥花、七味粉。」

先前趙函穎營養師也傳授了壽喜燒的「甩油吃法」，由於壽喜燒比較重鹹，吃肉的同時也要多吃一點蔬菜來平衡，「吃多少肉就要吃多少菜」，最好能維持菜肉比2：1，而且要多準備一雙筷子讓生、熟食分開，以免交叉感染吃了拉肚子，也盡量避開加工食品，多吃原型食物。

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