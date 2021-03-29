3000字「日文翻台語」只給130元！日本慣老闆遭嗆：拿香蕉請猴子

▲台灣翻譯接案市場經常面臨低薪的窘境。（圖／pexels）



記者王佩翊／編譯

許多擁有外語能力的網友都會上網接案翻譯，賺取外快，然而卻常常出現一些不懂行情的門外漢想用低薪聘請便宜的翻譯人力，這樣的亂象也被戲稱是「拿香蕉只請得起猴子」。不過不只台灣會出現這種慣老闆，日本的接案外包網站近日竟也出現超低薪的委託案件，只見業主要求接案者將3000字的日文翻譯成台語，但酬勞卻只有500日幣（約新台幣130元），引發熱議。

日本一名業主25日在人力資源網站Crowd Work上發布委託案件，只見案件要求上寫道，文件內容是靈異類報導，字數為3000字，需要將日文原文翻譯成台語。而業主對於徵才的要求則是台語要達到日常會話程度或是母語者，要求不算低，一共招募2位接案者。

▲業主直接在標題上寫明酬勞只有500日幣。（圖／翻攝自Crowd Work）



不僅如此，業主甚至還希望接案者是對台語擁有專業知識，甚至是過去曾經有過日翻台相關經驗的人才。然而這樣的「高要求」，業主卻只願意提供500日幣的報酬，換算成台幣僅130元，連台灣勞動部規定的最低時薪都不到，被網友大嗆，根本是拿香蕉請猴子。

該委託案件已經上傳4日，儘管薪資待遇非常荒謬，但仍有3人應徵此缺。據悉，該委託案件將於4月8日截止，至於截稿日期業主並未公布。

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