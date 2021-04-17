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私生飯闖藝人房間打卡惹議　陸官媒警告：極端現象，重者觸法

▲大陸飯圈文化中的「私生飯」行為引起官方關注。（圖／翻攝法治日報微信）

▲大陸飯圈文化中的「私生飯」行為引起官方關注。（圖／翻攝法治日報微信）

記者魏有德／綜合報導

陸「私生飯」近日闖進偶像少年團體「TNT-時代少年團」飯店房間拍照打卡，引發網友熱議。對此，陸官媒發文警告，私生飯為「飯圈文化」的一部分，是藝人明星的粉絲裡行為極端、作風瘋狂的一種人，屬於極端現象，「如果進入房間的目的是偷拿東西或者偷拍隱私，則視情節輕重，可處以拘留罰款，嚴重的還涉嫌犯罪。」

▲「私生飯」侵入偶像團體飯店房間拍照打卡惹議。（圖／翻攝法治日報微信）

▲「私生飯」侵入偶像團體飯店房間拍照打卡惹議。（圖／翻攝法治日報微信）

《法治日報》官方微信表示，隨著粉絲文化的不斷發展，有的粉絲不再滿足於常規的追星操作，開始尋求與偶像更近距離的接觸，採取非常手段去跟蹤、偷拍藝人明星，騷擾自己喜歡的明星及其家人。

「私生飯」的行為不僅使藝人明星飽受其苦，工作和生活受到了巨大干擾，也給公共秩序和安全帶來不少隱患，對整個社會風氣尤其是青少年群體造成了極其負面的影響。更重要的是，一些「私生飯」甚至瘋狂到以身試法，腳踩隱私、道德與法律的邊界。

以「TNT-時代少年團」房間被侵入事件為例，律師表示，一種是在藝人尚未退房的情況下，「私生飯」擅自闖入，則其行為涉嫌違法。而如果進入房間的目的是偷拿東西或者偷拍隱私，則視情節輕重，可處以拘留罰款，嚴重的還涉嫌犯罪。另一種是在藝人已經退房的情況下，「私生飯」趁服務人員打掃間隙未經許可私自進入。如果沒有藝人遺漏的貴重物品被拿走，那麼「私生飯」侵犯的是酒店的合法權益，酒店可以報警；如果「私生飯」是通過拍攝藝人的遺留物品、現場的佈置和狀態，對外公開發佈相關信息，則有侵犯藝人隱私權的嫌疑。

文章強調，我國的「粉絲經濟」規模越來越大，需要進一步完善與「粉絲經濟」及「飯圈」相關的法律法規，以應對不斷變化發展的新情況，依法斬斷追星亂象背後的利益鏈，加強監管和治理力度。

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