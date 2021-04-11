日文家教雪乳藏不住！網見深V嗨喊「想學了」　她還有1身分超意外

▲身材也太火辣了吧！（圖／長瀨昆妮授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

最火辣的日文老師！長瀨昆妮（長瀬昆妮）是日本華僑，近來都在台灣教書、從事翻譯工作。日前她在家教社團徵學生，想不到貼文才一出，不少網友就被照片給吸引了目光，忍不住直呼「此生第一次想學日語」、「我突然想學日文了」。而令人意外的是，長瀨昆妮除了有家教老師的身分，居然還是JKF女郎，相當厲害。

長瀨昆妮日前在臉書社團「《大台南地區》家教版-免費訊息交流平台」發文徵學生，提到自己是日本華僑，長住日本十多年，近期則在台灣教書、從事翻譯作業，目前已有5年的家教經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲很多人都被長瀨昆妮的好身材給吸引。（圖／長瀨昆妮授權引用）

長瀨昆妮現在住在台南，希望透過自身專長幫助想學日文的學生，她不會硬性規定教材，而是會透過溝通來評估學生程度。此外，若有人未來想去日本讀書、工作，她也很樂意解答相關問題。

長瀨昆妮的貼文雖然很詳盡，不過多數人卻都被她甜美的外型和凹凸有致的身材給吸引，有網友就留言回應，「突然對日文充滿興趣」、「不要再學德文了」、「我覺得我日文需要家教」、「動力十足」、「完全我的菜」。面對網友的熱情，長瀨昆妮則在留言底下表示，只要真的想學日文，都「歡迎私訊」。

▲不少網友都嗨喊「想學日文了！」（圖／長瀨昆妮授權引用）

除了家教的身分以外，長瀨昆妮同時也是JKF女郎，她時常在IG上放送福利照，像是穿深V、中間開洞的性感服裝，大方秀出白皙雪乳，讓人看了不禁臉紅心跳。