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槍手闖兒童慶生派對掃射！邁阿密3歲男童慘死　警長、名人怒發聲

▲▼槍手闖兒童慶生派對掃射！邁阿密3歲男童慘死　警長、名人怒發聲。（圖／翻攝自推特「@NotPerfectJustB」）

▲拉佛朗斯在慶生派對上被射死。（圖／翻攝自推特「@NotPerfectJustB」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國邁阿密日前發生一場槍擊案，事發當時現場一群大人正為小孩舉辦一場慶生會，卻因不明人士闖入開槍，導致一名3歲男童當場死亡。該起事件激怒了當地社群，還有政治人物及名人們。

綜合外電報導，3歲的拉佛朗斯（Elijah LaFrance）當時正在邁阿密郊區一處人家，參加一個兒童慶生會，卻被開槍掃射至少20、30發子彈的槍手擊中，受到嚴重槍傷，儘管立刻被送往醫院，但仍被宣告不治。當天也有另一名21歲的女性槍擊受害者，但到醫院就醫後並無大礙。

拉佛朗斯之死不僅再次凸顯美國槍枝氾濫問題，更因槍手選在兒童慶生會下手，使得整起事件更顯得殘暴無情。「作為一名父親和這個社群的一份子，我徹底感到絕望，我覺得非常噁心」，邁阿密戴德郡（ Miami-Dade）警長拉米瑞茲（Freddy Ramirez）說道。

事件引起許多藝人和政治人物的關注，邁阿密饒舌歌手達拉斯（ Zoey Dollaz）本身在去年離開一場派對時也遭到槍擊，他在推特上對拉佛朗斯之死表達難過，「我甚至沒辦法好好度過一天」。他在接下來的推文呼籲任何有槍手消息的人，把槍手的名字給拉佛朗斯的家人而非警察，但他卻公然要求槍手「應該去死，而不是去坐牢。」

事實上，拉佛朗斯並非邁阿密戴德第一個在派對上因交火而死亡的無辜孩童。今年一月，6歲的桑德斯（Chaussidy Sanders）在一場派對上被槍擊致死；去年，7月的華盛頓（Alana Washington）被槍殺後，槍手駕車逃逸，槍擊期間甚至根本沒有下車過。

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