槍手闖兒童慶生派對掃射！邁阿密3歲男童慘死　警長、名人怒發聲

▲拉佛朗斯在慶生派對上被射死。(圖/翻攝自推特「@NotPerfectJustB」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國邁阿密日前發生一場槍擊案,事發當時現場一群大人正為小孩舉辦一場慶生會,卻因不明人士闖入開槍,導致一名3歲男童當場死亡。該起事件激怒了當地社群,還有政治人物及名人們。

綜合外電報導,3歲的拉佛朗斯(Elijah LaFrance)當時正在邁阿密郊區一處人家,參加一個兒童慶生會,卻被開槍掃射至少20、30發子彈的槍手擊中,受到嚴重槍傷,儘管立刻被送往醫院,但仍被宣告不治。當天也有另一名21歲的女性槍擊受害者,但到醫院就醫後並無大礙。

拉佛朗斯之死不僅再次凸顯美國槍枝氾濫問題,更因槍手選在兒童慶生會下手,使得整起事件更顯得殘暴無情。「作為一名父親和這個社群的一份子,我徹底感到絕望,我覺得非常噁心」,邁阿密戴德郡( Miami-Dade)警長拉米瑞茲(Freddy Ramirez)說道。

Our detectives are working around the clock, using all available resources, to solve the murder of 3-year-old Elijah LaFrance. We are out in the community handing out flyers, asking for any possible leads. If you have any information, please contact @crimestopper305 305-471-8477. pic.twitter.com/9eoIyYe0HL