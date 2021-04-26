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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2乘客脫口罩「喝湯」上演餵食秀　北捷怒調監視器最高開罰7500元

▲捷運,捷運車廂,捷運示意圖。（圖／記者季相儒攝）

▲有2名乘客於北捷車廂飲食，北捷將調閱監視器進行裁罰。（示意圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

台北捷運向來禁止飲食，加上防疫期間，必須佩戴口罩才能搭乘；不過有民眾直指，23日上午有2名乘客搭乘停靠於台北101／世貿站的車廂時，角落吃東西、喝湯，行為相當離譜。對此，北捷表示，將會調閱錄影畫面，後續進行裁罰作業，最高可罰7500元罰鍰。

有民眾向媒體投訴，23日上午有1男1女乘客搭乘北捷時，1女拿著湯碗喝湯、並餵食給一旁拿著餐盒的男性友人，其中還左顧右盼、疑似早就知道捷運不得飲食。該民眾致電北捷客服有人在列車上吃東西，但站務人員還沒到場時，該2名乘客就於台北101／世貿站下車。

對此，北捷客服中心主任凌啟堯26日回應，經查證，23日上午9時42分有接獲旅客來電，立刻去電行控中心確認列車停靠台北101/世貿站，並派員處理，不過車站人員到場後未見違規飲食旅客。

凌啟堯指出，為維護環境清潔及系統安全，捷運系統禁止飲食區內不得飲食，違者依《大眾捷運法》第50條第1項第9款處新台幣1500元至7500元罰鍰，關於該旅客在列車上違規飲食行為，將調閱錄影畫面，後續進行裁罰作業。呼籲旅客如見類似情形，在列車上則可透過緊急對講機通知司機員或行控中心將儘速派員前往處理。

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