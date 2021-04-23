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很少人搭！捷運哪一站最該廢掉　網點名「紅線這1站」：沒存在必要

▲明德站。（圖／記者曾筠淇攝）

▲明德站。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北捷運造福不少雙北通勤族，不過，就有網友發文表示，既然北捷時常傳出虧損消息，是不是應該把比較少人搭的站廢掉？「你各位認為哪個站最該廢掉？」貼文一出，隨即引發熱議，然而實際上，北捷主要的收入來源應該是攤位租金、廣告看板租金等，站務收入本來就不高。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台北捷（運）廢掉運哪一站最划算」為題丟出討論，提到北捷不時會傳出虧損消息，讓他覺得很納悶，雙北明明就有很多人在搭捷運，怎麼會虧錢；因此他心想，只要將比較少人搭的站廢掉，應該就能改善現況，「你各位認為哪個站最該廢掉？效益最大？」

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貼文曝光後，不少網友都留言回應，「三重、新莊整條線吧」、「萬芳啊」、「文湖線拆掉重建」、「新北投站啊」、「環狀線其中一個」。其中被最多人點名的則是淡水線上的明德站，「明德，完全沒看過有人在那鳥站上、下車」、「明德，完全沒有存在必要，比小碧潭還廢」；對此，就有網友表示，「中正高中學生啦！明德我小時候都在那邊下車。」

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO覺得應該廢掉小碧潭站。（圖／翻攝自PTT）

本站曾報導《北捷營運20年「還是虧損」！他好奇發問：為啥？　內行人揭關鍵》，內文提到，北捷通車至今已超過20年，但卻時常傳出虧損消息；其中就有內行人解答，捷運的主要收入來源是攤位租金、廣告看板租金等，站務收入本來就不高，本業能夠賺錢的軌道運輸公司幾乎不存在。

事實上，根據北捷公布的資料，2019年1月至4月之間，運輸營收共計虧損約8600萬元，業外收入盈餘則有約7.82億元，合計盈餘約為6.96億元，但2020年受到疫情影響，1到4月之間運輸營收虧損11.07億元，業外收入盈餘則只有6.38億元，總計虧損4.69億元，可見疫情影響甚鉅。

此外，根據北捷的各站進出量統計顯示，同是紅線的唭哩岸、奇岩、復興崗、忠義等站的出入人數都比明德站少，而以今年3月來說，明德站的進出量平均也達1萬2000次以上，仍具有一定的重要性。

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