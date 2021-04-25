▲2021春之祭「印度文化節」，以印度樂舞遊行熱鬧開展。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府和台北印度愛樂中心合辦的「2021年印度文化節」，24日於空軍三重一村熱鬧展開，今年活動首度移師該處辦理，開幕儀式則循印度傳統，由新北市文化局副局長于玟及現場貴賓戴上象徵印度式滿滿祝福的印式花圈，並在印度歌舞的引領下遊行進場，揭開活動序幕。

文化局副局長于玟表示，印度文化節在台灣自2004年舉辦以來，至今已邁入第17年，同時與新北市合作也有7年，往年邀請印度舞者及演奏家來台演出，深受市民喜愛。今年雖因疫情影響，國外藝術家無法來台交流，但演出活動仍匯集了長期居住台灣的印度新住民，更與印度台北協會、台印國會議員協會、台灣南亞協會等單位合作，期望能展現多元文化在城市交流所展現的成果。

▲「2021年印度文化節」以印度歌舞遊行熱鬧開展。

文化局表示，空軍三重一村長期致力多元文化推廣，2020年曾邀請印度西塔琴與臺灣民歌共同演出，受到非常多民眾好評，今年更特別將印度文化節慶活動納入新北市多元文化節系列，邀請印度歌舞及體驗活動，讓三重蘆洲等鄰近區域民眾，就近欣賞印度文化內涵。

今年以「春之祭」為主題，安排多元音樂及舞蹈家進行聯演，演出曲目達15首，演出風格以印度的慶典為基調，包括春之祭、豐收節慶舞蹈及寶萊塢等多元舞曲。活動會場另設有印度文物及異國美食市集，包括印度奶茶、印度甜點，印度彩繪及服飾體驗等，不僅使觀眾看到印度獨特的歷史及文物，更能親身體驗印度傳統文化。

▲2021印度文化節在空軍三重一村現場有豐富的印度文創及美食市集，讓民眾體驗豐富多樣的印度文化。

文化局說，印度歷經數千年所積累的多元文化，特別是融合波斯吠陀文化及印度本土信仰的印度教、佛教、耆那教等多元宗教文化元素的注入，使印度在宗教、史詩、哲學、美食、語言、武術、舞蹈、音樂到現代的電影文化方面，對整個大西洋，包括東南亞產生了深遠的影響。

近年來我國政府大力推動新南向政策，廣泛促進我國和南亞、東協，特別是印度等國家的經貿、旅遊交流，新北市長期以來對推廣東南亞文化更是不遺餘力，期望此活動同印度的交流做出貢獻並落實新南向政策。

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