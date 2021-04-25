2021多元文化節！新北文大使成軍　侯友宜親授旗認證

▲2021多元文化節！新北文化大使成軍，侯友宜親授旗認證。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市多元文化節主活動「找找，誰在公園裡搭了一個村子」24日在板橋四維公園熱鬧登場。市長侯友宜授旗給今天正式成軍的180位新北文化大使，在一日村長引領下，各隊以熱力四射隊呼歡迎市長。此外，市長也和史瓦帝尼大使及貴賓一同搖鈴開村，同時宣告新北文化大使成軍及新北市多元文化節起跑。

侯友宜表示，新北市匯聚來自台灣各縣市以及世界各地的移入人口，不同族群來到這座城市定居、相遇、交流，因此特別招募培訓新北市青年投入多元文化事務推動，透過系統性培養及訓練，讓青年接棒推廣多元文化，以達到聯合國SDGs永續發展的目標。市長侯友宜也特別授旗給24日正式成軍的新北文化大使，肯定180位新北文化大使一同投入多元文化事務的推動。

▲新北市長侯友宜親授旗認證新北文化大使成軍。

新北市多元文化節以「聲音」為出發，並以「找找，住在新北的世界聲音」為主題，蒐集新北多元的聲音及故事，從不同人的故事裡，發掘城市多元的樣貌。今天的主活動從表演到攤位也都緊扣與音樂相關活動，包含「不能忘記的母語歌」聲音地圖展覽，以及異國服裝扮扮樂、東南亞攤位、世界創意樂器體驗、聲音桌遊等。

文化局龔雅雯局長表示，本次透過跨局處的合作與教育局攜手共同舉辦多項精彩的活動，如空軍三重一村舉辦「印度文化節」，帶來印度歌舞、印度市集及體驗工坊；十三行博物館辦理「多樣泰-泰國文化特展」；淡水古蹟博物館推出英日快閃時空小徑及世界樂器體驗。

▲新北市多元文化節主活動「找找，誰在公園裡搭了一個村子」24日在板橋四維公園熱鬧登場。

新北市立圖書館總館由新住民媽媽志工分享緬甸、越南、印尼等家鄉的趣味故事等，還有其他圖書館分館與學校也一同共襄盛舉，學校將舉辦如多元文化繪本導讀、各國節慶認識、異國文化與樂器體驗等多元課程及活動，歡迎民眾及校園親師生一同認識各國文化，更多詳情請上「新北市立圖書館」網站查詢。

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