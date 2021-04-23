充電器短路釀「猛火竄燒」6人送醫　樓上遮雨棚遭高溫焚燬

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區23日凌晨4時許，忠孝街37巷一棟公寓3樓突然冒出火光，火勢迅速向上竄燒，4樓遮雨棚遭到高溫燒熔，外牆也遭燻黑。警消獲報趕抵，立即拉水線入內灌救，同時救出6名住戶，經預防性送醫觀察並無大礙。警消粗估燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因有待調查釐清。

▲現場火勢猛烈，火光伴隨濃煙沖天。（圖／記者游宗樺翻攝）

據屋主表示，當時火勢從客廳的書桌上開始燃燒，懷疑是桌上的充電器走火釀災，第一時間就立即通報警消求救，但火勢伴隨濃煙迅速蔓延，向窗外延燒波及樓上住戶。經警消佈設水線入內救災，發現有6人吸入濃煙或過度驚嚇導致身體不適，經送往雙和醫院觀察後並無生命危險。

▲中和一棟公寓3樓冒出火光，熊熊火舌向上竄燒，4樓遮雨棚遭高溫燒燬。（圖／記者游宗樺攝）

新北市消防局第七大隊大隊長洪萬見表示，警消於上午4時48分接獲報案，派出26輛消防車、救護車及76名警消到場，10分鐘便控制火勢，於5時3分撲滅，共計疏散18人（10女8男）、救出6人（4女2男），送醫觀察無大礙，燃燒面積約10平方公尺，確切起火原因有待後續火調釐清。

▲共有5名民眾因吸入濃煙或驚嚇過度被預防性送醫觀察。（圖／記者游宗樺攝）