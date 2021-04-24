交往癡情男友！8年劈腿5次「懷上別人小孩」　渣妹自白勸世炸鍋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我跟我男友交往8年，但期間我劈腿5次。」一位女子日前發文，說她從高中就開始跟癡情男友交往，對方把她當女王伺候，但她不只劈腿5次，甚至懷上出軌對象的小孩。女子說自己謊稱是男友的，希望對方陪自己去拿掉，也不願分手，並說PO文是為了提醒大家要適時管束另一半，渣爆的行為讓其他人都震驚。

這位女子日前在《Dcard》匿名自白「第5次劈腿懷孕，交往8年的男友都不知」，說她跟男友從高中就在一起，男方對她很好、很愛她，把她寵成女王，也給很多隱私空間，「但我們每天見面卻很少有愛的火花，一切都是如此的平淡。」喜歡刺激的她，在第2年忍不住開始跟別的男生曖昧、交往、發生關係，「我知道我做的不對，因為偷情過後剩下的是愧疚，所以最後我還是會向對方提出分手。」

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沒想到，在第5次偷情的時候，她卻懷上劈腿對象的孩子，只能要求男友陪她去看婦產科，「看完婦產科出來，我心裡知道不是我男友的，因為紀錄上差一週。但他卻轉頭對我說：『寶貝，我們現在回家跟爸媽（男友爸媽）說，然後我去妳家提親好不好？我想要妳在我身邊』。」

▲原PO自白「交往8年劈腿5次」，讓不少人傻眼直呼「奇文共賞」。（示意圖／PAKUTASO）

女子聽了之後，只強調「我還不想要孩子，以後我們結婚有的是機會」，深情男也妥協，還答應陪她回診做手術。原PO還透露，孩子的親爸是軍官，「他修養、家教、性格一切都很完美，家庭背景甚至都比我男友好」，而且她認識男方時，對方就很想成家了，知道懷孕的消息，也想帶她登記結婚。

匿名女說，她最後選擇回到男友身邊，有和軍官分手，也把小孩拿掉，「這次我知道我玩過頭動了心，所以跟軍官斷了，因為我知道該回家了，而我的男友就是我的家。」並自曝願意把這段經歷講出來的重點，「我想告訴所有的男朋友、女朋友，有時候真的不能太放心你/妳的伴侶，要適時的查勤。」

女子還勸網友，不要給另一半太多私人空間，「不然他／她可能就會像我一樣，去做一些讓你頭上綠綠的事。」之後更補充貼文，說她不可能跟男友分手，「我知道我做錯很多，為什麼打出來？可能也是想求個心安吧，希望男友有機會真的能看到，因為我說不出口，所以你們的謾罵我都接受，畢竟我確實如此。」

貼文一出，不少人直呼三觀全毀，「世紀渣女，嘔嘔嘔嘔」、「人家對妳的好是願意不是應該，能否別糟蹋男友的用心……自己糟糕也別牽拖毀掉一個人」、「不要把自己劈腿說得好像是男友管不住妳，才讓妳迫不得已要劈腿，自己管住自己好嗎？不要推卸責任」、「這也太過分了吧！放過妳男友，他也太可憐了」、「這是創作文對吧？我不能想像有人能這麼婊欸！」