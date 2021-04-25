快訊／景美溪口街深夜傳槍響！民眾愛貓陽台頭中槍　警追虐貓怪客

▲24日深夜台北市文山區溪口街發生貓咪遭歹徒持槍射擊的虐待動物案件，目前警方循線展開追查。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

24日晚間台北市文山區景美捷運站附近，有民眾自家所養的貓小孩遭到變態怪客開槍攻擊，結果造成貓咪頭部中槍，毛小孩痛得當場倒地翻滾，所幸家中飼主聽聞到開槍聲奔到陽台查看，結果看到自己心愛寵物倒臥在陽台掙扎，寵物飼主趕緊用毛巾把中槍傷重的貓包裹好送往寵物醫院搶救，晚間轄區文山二警分局也介入調查。

▲24日深夜台北市文山區溪口街發生貓咪遭歹徒持槍射擊的虐待動物案件，目前警方循線展開追查。（圖／翻攝網路）

受傷貓主友人透過臉書PO文呼籲「這年頭的人類是有甚麼問題，居然狠心到拿槍到別人家陽台開槍，住景美捷運站附近的朋友要小心了，希望大家也小心自己毛小孩在陽台上的安全問題！」

▲24日深夜台北市文山區溪口街發生貓咪遭歹徒持槍射擊的虐待動物案件，打中貓咪頭部被手術起出的子彈，警方研判是鎮暴槍所為。（圖／翻攝網路）

這名網友PO文提醒愛貓民眾示警，並表示這起開槍虐傷寵物貓的變態外，是一名男子持槍到被害住戶陽台開槍，過程連開兩槍，第一槍並沒有打中，歹徒開第二槍後打中貓咪，貓咪頭部中彈，口吐鮮血痛得在地上打滾，寵物飼主聽到槍聲後發現毛小孩遭槍擊，趕緊送醫搶救，過程中沒有注意到陽台附近開槍歹徒外貌。

轄區文山二警分局獲報後也派警員到場調閱監視器釐清歹徒來去動線，並依規定通知市府動保處人員，偵查隊鑑識小組到場採證，警方表示根據獸醫手術後起初貓咪頭部的槍彈，初步研判是坊間市售的氣動鎮暴槍射擊硬塑膠彈，歹徒應該是持此類利用CO2氣瓶驅動的槍枝犯案，所幸子彈卡在貓咪頭骨並術後順利起出，目前該中槍貓咪並無生命危險，警方已根據被害人指控受理報案展開追查，有信心會抓到這名持槍虐貓的變態歹徒。

【相關新聞】



►獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談 工地主任涉借牌



►獨／法國菁英愛上台灣女學霸 古查爾生日前夕搭上死亡列車

