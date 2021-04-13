高雄開10槍4傷為了她！網路「前哨戰」曝光　長髮女嗆：你惹錯人

▲▼網友蔡小小（上）在臉書罵前男友許男是打女人的軟爛男，連帶引爆雙方友人加入PO文互批，導致槍擊事件 。（圖／翻攝蔡小小臉書）

地方中心／高雄報導

高雄仁武區一處鐵皮屋13日凌晨遭一部轎車衝撞鐵門後，隨即被人開槍掃射10多槍，當場4人中彈送醫，據警方調查，雙方起因為暱稱「蔡小小」的女子在臉書PO文罵前男友許姓男子，造成雙方友人衝突進而演變成槍戰。這位「蔡小小」在案發後一度鎖住該文，但後續又開放，還加碼嗆聲「男人激不得，女人也不是你可以惹的辣」，雙方友人口角留言也隨之曝光。

▲槍擊案後，網友｢蔡小小｣在臉書嗆聲 。（圖／翻攝蔡小小臉書）

一名臉書暱稱「蔡小小」的女子於11日凌晨4時許，在臉書PO文罵前男友許姓男子，寫出對方在交往過程不良行徑，更罵對方是「軟爛男」，引發許男友人及蔡女友人在臉書上爭吵，其中22歲的高姓男子幫蔡小小讚聲，和許男在臉書上對嗆起來，後續許男的王姓友人就打電話給高姓男子，質問何要在他人臉書詆毀許男，雙方電話中起衝突。

▲高雄仁武鐵皮屋遭白色車輛撞鐵門、隨後同夥連開10槍屋內4人中彈。（圖／地方中心翻攝）

沒想到13日凌晨3時許有6部自小客車到仁武區某間車行前，其中一部先倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門大約開了十槍，隨即逃逸，屋內人聽聞一開始的衝撞聲，從2樓下樓，共4人被子彈波及，包含邱姓男子（19歲、左側身中彈）、羅姓男子（24歲、右側身中彈）、陳姓男子（24歲、右大腿中彈）、劉姓男子（24歲、左手臂中彈），送醫急診皆無生命危險。嫌犯就是因為知道王男常與朋友來仁武區大景二街這間車廠，才會來衝撞大門並開槍洩恨。





▲網友蔡小小在臉書罵前男友是打女人的軟爛男 。（圖／翻攝蔡小小臉書）

根據「蔡小小」的臉書，看得出她長相白皙亮麗，在案發後一度鎖住該文，但後續又開放，還加碼嗆聲「男人激不得，女人也不是你可以惹的辣」、「你 真的惹錯人了」。根據截圖，蔡小小於昨天在臉書上傳多張刺青男的照片，痛罵男方：「拼台南人的東西拼很大，通緝犯身份也很囂張，興趣：手癢就打女人的軟爛男，拿女人的提款卡去領錢，三不五時只會威脅女生說要讓女生死的垃圾｣。據了解，這名刺青男應就是她的許姓前男友。

▲雙方在臉書上你來我往 。（圖／翻攝蔡小小臉書）

而文章底下可以看到高男留言讚聲，引發許男不滿嗆：「不要只會在臉書嗆來嗆去而已，剛剛有打給你了，敢一點晚上我跟你就好，我們一人一刀砍到死為止如何」，高男則回說：「我沒嗆你阿不過我等你」，雙方在臉書上你一言我一句，火藥味濃厚，沒想到就此爆發衝突。

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