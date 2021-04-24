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遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成

▲遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣芎林鄉原金雞蛋農場前年被發現遭非法掩埋有害廢棄物。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

金雞蛋休閒農場池塘在前年4月29日接獲民眾陳情，發現遭傾倒廢液和堆置事業廢棄物，經縣府環保局現地開挖確有大量廢棄物掩埋，為還給地方鄉親安全安心的環境，盡速3度執行緊急應變作為，並由地檢署查獲非法棄置廢棄物行為人及產源事業，現場有害廢液和廢棄物陸續清運，於近日清運完畢並完成土方回填作業。

▲遭非法掩埋有害廢棄物　芎林鄉原金雞蛋農場清理完成。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲為妥善處理現場廢棄物，環保局邀集行政院環境保護署及內政部警政署保安警察第七總隊討論現場應變方式，經3度緊急應變作為才將所有廢液桶挖出現地存放。

新竹縣環保局說明，本案因掩埋廢液桶較深且地下水位高，於緊急應變過程中無法立即察覺廢液桶位置，更增加應變難度，為妥善處理現場廢棄物，環保局邀集行政院環境保護署及內政部警政署保安警察第七總隊討論現場應變方式，經3度緊急應變作為才將所有廢液桶挖出現地存放。

另外，本案在新竹地檢署及新竹縣警局鍥而不捨的追查之下，查獲非法棄置廢棄物之行為人及產源事業，因行為人無財力清理廢棄物，故本局依法責令產源事業依廢棄物清理法第30條規定負廢棄物連帶清理及環境改善責任，再依廢棄物清理法第71條追償本案相對人緊急應變支出費用。

新竹縣長楊文科強調，絕不容環保犯罪恣意妄為，新竹縣政府持續透過「檢警環農工平臺」，打擊非法的決心，比照重大刑案辦理非法棄置案件，加強查緝環保犯罪事件。

環保局也呼籲，在科技執法的年代中，環保犯罪已經難以遁逃，如經查獲有非法棄置廢棄物之情事，除將依法處一年以上五年以下有期徒刑並得併科一千五百萬元以下罰金，同時仍須在政府的監督下完成環境復原，不肖業者千萬別心存僥倖！同時，呼籲縣民發揮公德心、保持機警，遇到可疑情事請協助通報(03-5530060)，讓不肖業者無所遁形，共同保護縣民健康及守護本縣宜居環境。

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