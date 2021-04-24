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珠海航展9月28日登場　去年因新冠疫情未舉辦

▲▼珠海航展宣布延期　因全球疫情未獲控制。（圖／CFP）

▲珠海航展。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國際航空航天博覽會網站23日公告，經執委會研究決定，第十三屆中國航展（珠海航展）定於2021年9月28日至10月3日在廣東省珠海市國際航展中心舉辦。第十三屆珠海航展原定於去年11月10日舉辦，但最後因全球新冠疫情仍嚴峻而未舉辦。

執委會透露，目前各項籌備工作正推進中，今年航展內容將更豐富、亮點將更精彩，迄今已有來自俄羅斯、法國、美國、巴西、澳大利亞、墨西哥等國家的300多家企業代表確定參展，展覽室內展覽面積10萬平方米，已銷售預定面積80%，室外展示面積將達36萬平方米。

除大陸的航空航天、兵器、電子等大型企業參展外，波音、巴航工業、GE航空、漢威聯合、美捷特、派克宇航、伊頓上飛、昂際航電等國際知名航空航天企業已確定參展。

▲▼珠海航展宣布延期　因全球疫情未獲控制。（圖／CFP）

在飛行表演方面，將邀請解放軍「八一」飛行表演隊、解放軍空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊，國外軍方飛行表演隊也在積極協調中，還將爭取邀請參加「十一」70周年閱兵儀式上的最新機型亮相。

今年航展還將推出「雲航展」，線上360度全方位展示航展，通過網路隨時進入會議論壇現場，實時觀看飛行表演和地面裝備動態演示，預計線上線下會議論壇活動將達200多場。

作為世界五大航展之一，珠海航展在去年10月宣布，因新冠疫情全球蔓延趨勢尚未得到有效控制，基於對境內外參展嘉賓的身體健康、安全出行以及對展會專業品質等各方面因素的充分考慮，原定於去年11月10日至15日舉辦的第十三屆中國航展延期舉辦。

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